İngiltere sokakları karıştı! Çok sayıda polis yaralı...

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Londra Polis Teşkilatı Komiseri Dame Cressida, polislere yönelik saldırıların “şoke edici ve kesinlikle kabul edilemez olduğunu” söyledi.

Cumartesi günkü yoğun katılımlı protestolar çoğunluklar barışçıl geçti, ancak günün ilerleyen saatlerinde Başbakanlık konutunun önünde arbede yaşandı.

Komiser Cressida,”Az sayıdaki protestocunun dün Londra'nın merkezinde polislere karşı şiddet eylemlerinde bulunmasından ötürü çok üzgünüm” dedi.

YARALANAN POLİS SAYISI 27’YE ÇIKTI

14 polisin dünkü protestolarda yaralandığını ve 14 kişinin protestolar sırasında gözaltına alındığını söyleyen Cressida, George Floyd’un ABD’de öldürülmesinin ardından düzenlenen ırkçılık karşıtı protestolarda bu hafta toplam yaralanan polis sayısının 27'ye çıktığını kaydetti.

PROTESTOLAR BUGÜN DE SÜRÜYOR

İngiltere'de bugün de “Siyahların Hayatları Değerlidir” sloganıyla geniş katılımlı ırkçılık karşıtı protesto gösterileri düzenleniyor.

Londra'nın yanı sıra İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da da protestolar var.

Londra'da ABD Büyükelçiliği'nin önünde geniş bir kalabalık toplandı.

“PROTESTOLAR SALGINI YAYMA RİSKİ TAŞIYOR”

BBC'de katıldığı programda ırkçılık karşıtı protestolara ilişkin görüşleri sorulan Sağlık Bakanı Matt Hancock, her bin kişiden 1'ine corona virüsünün bulaştığının tahmin edildiğini ve bu nedenle protestoların salgını yayma riski taşıdığını söyledi.

Bakan Hancock, “Geçici olarak, 6'dan fazla kişinin toplanmamasını söyleyen kanunlar çıkarmamızın bir nedeni var. Bunun nedeni virüsün yayılması” dedi.