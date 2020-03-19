İngiltere’de corona virüsü sayısı artıyor: Prefabrik morg yaptılar

Dünya çapında 8987 kişinin ölmesine sebep olan corona virüsü İngiltere'de de panik yaratıyor... Salgının patladığı günden beri 104 kişinin yaşamını yitirdiği İngiltere'nin başkenti Londra'da dün alelacele morg yapıldı. The Times'ın haberinde morgun kapasitesinin 215 olduğu belirtildi.

İngiltere’nin saygın gazetelerinden The Times, başkent Londra’da corona virüsü ile ilgili hummalı bir çalışma olduğunu yazdı. Gazete, Westminster’da ufak bir çadırın olduğu prefabrik bir yapı kurulduğunu aktardı.

104 kişinin yaşamını kaybettiği ve 2626 kişinin de enfekte olduğu corona virüsünden yaşamını yitirenlerin gönderileceği morgun kapasitesinin önümüzdeki süreçte 215’e çıkarılacağı belirtildi. Adli vaka merkezinin yanında kurulan merkezin kapasitesinin hafta sonu artırılacağı belirtildi.

Yetkililer, başkentin farklı noktalarına bu tür mobil morglar inşa edileceğini açıkladı. The Times, gelecek haftalarda mevcut hastanelerin morglarının da genişleteceğini yazdı. Corona virüsünün İngiltere’de en çok etkilediği şehir olan Londra’da 953 kişi enfekte olmuş vaziyette. Ülkede yaşanan ölümlerden en az 35’inin Londra’da olduğu belirtildi.

Westminster Şehir Konseyi Sözcüsü, “Bu bir önlem adımı ve benzer adımlar Londra’nın genelinde de uygulanacak” dedi.