İngiltere’de de ligler corona virüsü nedeniyle ertelendi

İngiltere’de ligler, corona virüsü tehdidi nedeniyle ertelendi. Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, ismi açıklanmayan üç Leicester City futbolcusu, Everton’da ismi açıklanmayan bir futbolcu ve Chelsea’de forma giyen Callum Hudson-Odoi’de corona virüsü çıkmasının ardından Premier Lig de dahil olmak üzere The Championship, League One ve League Two maçları 4 Nisan 2020 tarihine kadar askıya alındı.

İngiltere Premier Lig CEO’su Richard Masters konu ile ilgili, “Arteta, Odoi ve korona virüsten etkilenen herkesin hızlı bir şekilde iyileşmesini diliyoruz. Bu eşi benzeri görülmemiş durumda hükümetle ortak çalışıyoruz. Oyuncu, personel ve taraftar sağlığı için güvence verebiliriz” ifadelerini kullandı.

İngiltere dışında Avrupa futbolunda İspanya, İtalya, Almanya, Fransa, Hollanda, Portekiz, Belçika, Avusturya ve Danimarka’da da ligler askıya alınmıştı.

Ayrıca UEFA, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarının da ertelendiğini duyurmuştu.