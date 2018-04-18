İngiltere’de dehşet evi! 16 yıl boyunca karısına ve kızına tecavüz etmiş!
İngiltere'de bir adamın karısı ve kızına 16 yıl boyunca tecavüz ettiği iddiasıyla yargılandığı dava ülkenin gündemine oturdu.
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İngiltere’nin Cornwall bölgesinde görülen davanın kan donduran detayları ortaya çıktı. Adı açıklanmayan adam 1997 yılından itibaren karısına cinsel ve fiziksel şiddet uygulamaya başladı.
Karısını çocuklarının gözü önünde döven adam, farklı dönemlerde de cinsel ilişkiye zorladı. Karısının bunu reddetmesi sonucu tecavüz eden adam bununla da kalmadı.
Kızına da cinsel tacizde bulunan adam, 14 yaşına geldiğinde kızına tecavüz etti. Mahkeme kayıtlarına geçen bilgilere göre, adamın kızına ‘Seni evliliğe hazırlıyorum” dediği belirtildi.
O dönem 30’lu yaşlarında olan adamın kendisine yöneltilen 14 suçu reddettiği öğrenilirken, yargılamanın sürdüğü ifade edildi.
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