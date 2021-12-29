İngiltere’de günlük Covid-19 vaka sayısında yeni rekor

İngiltere'de son 24 saatte 183 bin 37 yeni corona virüsü vakasının tespit edilmesiyle salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayda geçti.

İngiltere’de corona virüsü (Covid-19) salgınında günlük vaka sayısı, salgının başından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Hükümetin verilerine göre ülkede son 24 saatte 183 bin 37 vaka tespit edilirken, günlük vaka sayısın rekor tazeledi.

Son veriyle birlikte toplam vaka sayısı ise 12 milyon 559 bin 926’ya yükseldi. Ülkede günlük vaka sayısında son rekor 129 bin 471 ile dün kaydedilmişti. Böylece üst üste iki gün vaka rekoru kırıldı.

İngiltere’de Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 57 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı ise 148 bin 89’a ulaştı.

“HASTANEDE TEDAVİ GÖRENLERİN YÜZDE 90’I AŞILANMADI”

İngiltere Ulusal Sağlık Servisi’nin (NHS) son verilerine göre hastanede tedavi gören hasta sayısının 8 bin 246 olduğu, bu hastalardan 842’sinin tedavisi için solunum cihazları kullanıldığı belirtildi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson hastanedeki tedavilerin yüzde 90’ının güçlendirici aşılarını olmamış kişilerden oluştuğunu belirtti. Johnson henüz güçlendirici aşılarını olmayan 2.4 milyon kişinin bir an önce aşı olmaları gerektiğini söyleyerek, “Eğer aşı olmadıysanız hastaneye gitme ihtimaliniz 8 kat daha fazla” dedi.

Johnson aşı olma çağrısında bulunarak, “Kendinizi ve sevdiklerinizi Omicron’a karşı korumak için güçlendirici aşı olmak kesinlikle önemli” ifadelerini kullandı.

NÜFUSUN YÜZDE 57.5’İ AŞININ GÜÇLENDİRİCİ DOZUNU ALDI

Hükümetin Omicron mutasyonu da dahil olmak üzere Covid-19’a karşı mücadele kapsamında yürüttüğü aşılama programında son 24 saatte 325 bin 87 kişi güçlendirici aşı yaptırdı.

Son 24 saatte 29 bin 534 kişi aşının ikinci dozunu, 23 bin 859 kişi ise aşının ilk dozunu aldı. Toplamda 12 yaşın üzerindeki nüfusun yüzde 89.9’u aşının ilk dozunu, yüzde 82.3’ü ikinci dozunu, yüzde 57.5’ise güçlendirici aşı dozunu aldı.

sözcü.com.tr