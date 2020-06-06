İngiltere’de yaşamını yitiren 6 Kıbrıslı Türk nugün KKTC’de defnedildi

Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı’dan alınan bilgiye göre, İngiltere’de Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren 2 kişi bu sabah 10.00’da Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedildi.

Ölümü virüs kaynaklı olmayan diğer 2 kişi ise akabinde yine Lefkoşa Kabristanlığı’nda toprağa verildi.

İngiltere’de yaşamını yitiren ve dün naaşları KKTC’ye getirilen 6 Kıbrıslı Türk’ten 2’si ise bugün Lefke Kabristanlığı’na defnedildi.

İngiltere’den dün yapılan charter sefer ile KKTC’ye getirilen 6 Kıbrıslı Türk’ün yanısıra yarın da 12 Kıbrıslı Türk’ün naaşı KKTC’ye getirilecek.

İngiltere’de koronavirüs ya da başka sebeplerden hayatını kaybeden, ancak uçak seferleri yapılmadığı için uzun zamandır KKTC’ye getirilemeyen 18 Kıbrıslı Türk’ten 12’sinin cenazesi yarın sabah adaya ulaşacak.

Birleşik Krallık Türk İslam Vakfı’ndan yapılan açıklamada, 12 Kıbrıslı Türk’ün naaşının, dün sabah Türk Hava Yolları kargo uçağı ile Heathrow Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na gittiği kaydedildi. 12 cenazenin karayoluyla Mersin Uluslararası Limanı’na aktarıldığı, oradan da feribotla yarın sabah saat 09.00’da Gazimağusa Limanı’na ulaşacağı belirtildi.

Açıklamaya göre, KKTC’de defnedilecek toplamda 18 merhum arasında 10 erkek ve 8 kadın var. Merhumlardan 7’sinin Covid-19 nedeniyle, diğerlerinin ise normal sebeplerden hayatlarını kaybettikleri kaydedildi.