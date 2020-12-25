İngiltere’den ABD’ye gidecek yolculara negatif test şartı

ABD bulaşıcılığı daha yüksek olduğu düşünülen yeni tip corona virüsü mutasyonuna yönelik endişeler nedeniyle, İngiltere'den gelen tüm yolculardan negatif COVID-19 test sonucu isteyecek.

ABD’nin kamu sağlığı kurumu CDC, 28 Aralık’tan itibaren İngiltere’den 72 saat içinde ABD’ye gelen tüm yolcuların negatif test sonucu ibraz etmesi gerektiğini açıkladı.

ABD böylece Salı günkü açıklamasından geri adım atmış oldu. Trump yönetimi ABD havayollarına, İngiltere’den gelen yolculardan test istenmesinin planlamadığını belirtmişti.

İngiltere’de daha bulaşıcı bir corona virüsü mutasyonunun tespit edildiği açıklanmış, bu nedenle birçok ülke İngiltere’ye sınırlarını kapatmıştı.

sözcü.com.tr