İngiltere’den getirilen 12 cenaze Mağusa Limanı’na ulaştı

İngiltere’den önceki gün KKTC’ye getirilen ve dün defnedilen 6 cenazenin ardından bugün de 12 vatandaşımızın cenazesi Mağusa Limanı’ndan ülkeye ulaştı.

İngiltere’de koronavirüs ya da başka sebeplerden hayatını kaybeden, ancak uçak seferleri yapılmadığı için uzun zamandır KKTC’ye getirilemeyen 18 Kıbrıslı Türk’ten 12’sinin cenazesi sabah adamıza ulaştı.

Birleşik Krallık Türk İslam Vakfı’ndan yapılan açıklamada, 12 Kıbrıslı Türk’ün naaşının, dün sabah Türk Hava Yolları kargo uçağı ile Heathrow Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na gittiği kaydedilmişti. 12 cenaze karayoluyla Mersin Uluslararası Limanı’na aktarılarak, oradan da feribotla sabah saat 09.00’da Mağusa Limanı’na ulaştı.

Açıklamaya göre, KKTC’de defnedilecek toplamda 18 merhum arasında 10 erkek ve 8 kadın var. Merhumlardan 7’sinin Covid-19 nedeniyle, diğerlerinin ise normal sebeplerden hayatlarını kaybettikleri kaydedildi.