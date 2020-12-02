İngiltere’nin aşı onayına rağmen Avrupa kısıtlamaları sıkılaştırıyor

İngiltere, Pfizer Inc. ve BioNTech SE'nin geliştirdiği Kovid-19 aşısını onaylayan ilk ülke olurken, İtalya ve Almanya yılbaşı dönemi öncesi kısıtlamaları sıkılaştırdı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 64 milyon 195 bini, vefat edenlerin sayısı ise 1 milyon 486 bini geçti.

Avrupa ve ABD’de koronavirüs salgınında son gelişmeler:

İngiltere, Pfizer-BioNTech aşısını onayladı

İngiltere, Pfizer ve BioNTech’in aşısını ABD ve Avrupa Birliği ülkelerinden önce onaylayan ilk ülke oldu.

İngiltere hükümetinden yapılan açıklamaya göre, aşı önümüzdeki haftadan itibaren İngiltere'de satışa sunulacak.

Almanya’da 7 ayın zirvesinde

Almanya’da son 24 saat içinde 25 bine yakın yeni koronavirüs vakası kaydedildi. Bir gün içinde hayatını kaybeden kişi sayısı ise, 7 ayın en yüksek seviyesine çıkarak 483 kişiye ulaştı.

Hükümet, geçen ayın başından bu yana, restoranlar, barlar, spor salonları ve kültürel mekanları kapalı tutarak, sosyal iletişimin kısıtlanmasını ve salgının yayılmasını önlemeye çalışıyor.

İtalya’dan Noel ve yılbaşı kutlamalarına yeni kısıtlamalar

İtalyan hükümeti, tatil sezonunda kısıtlamaları artırmaya hazırlandıklarını açıkladı.

Sağlık Bakanı Roberto Speranza Roma Senatosu’na, Cuma günü yeni bir kararnamenin yürürlüğe gireceğini söyledi. Dikkat çeken önlemler arasında, bölgeler arasında seyahatin yasaklanması, dağlık bölgelerdeki otellerin kapatılması ve akşam 10'dan sonra sokağa çıkma yasağı yer alıyor.

Avusturya Okulları ve Mağazaları Yeniden Açacak

Basında çıkan haberlere göre Avusturya, okulları ve çoğu mağazaları katı kurallarına tabi tutarak yeniden açmaya hazırlanıyor. 6 Aralık'ta kısıtlamaları sonlandırma kararı alan Avusturya, bu tarihe kadar restoran, otel ve kuaför salonlarını kapalı tutacak.

Ayrıca, Avusturya hükümeti insanları uluslararası tatil gezilerinden caydırmak amacıyla, Noel ve yeni yıl dönemi boyunca komşu ülkelerden gelen yolculara zorunlu karantina uygulaması da planlıyor. Bu kural, hem popüler kayak gezileri için Avusturya’ya gelen turistlerin, hem de Balkanlarda veya Türkiye'de yakınları olan kişilerin ülkeye giriş çıkışlarını azaltmayı amaçlıyor.

ABD’de aşılar yaşlılara ve sağlık çalışanlarına uygulanacak

ABD'de Kovid-19 aşı dağıtımının öncelikli olarak sağlık çalışanları ile yaşlı bakımevlerinde kalan kişilere yapılmasına karar verildi. Komitenin ilerleyen günlerde yeniden toplanarak ikinci öncelikli grupta kimlerin yer alacağına karar vereceği belirtildi.

Söz konusu iki grubun ABD'deki yaklaşık sayısının 24 milyon civarında olduğu belirtilirken, 330 milyon nüfusa sahip ülkedeki herkese aşının ulaştırılabilmesinin bahar aylarını bulacağı kaydediliyor.

Buna ek olarak, konuyla aşina olan kişiler, ABD Hastalık Kontrol Merkezlerinden gelen yeni kılavuzun, koronavirüse maruz kalan kişiler için karantina süresinin yarıya düşüreceğini söyledi.

Türkiye Kovid-19 aşısına bu ay başlıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Salı günü yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 11 Aralık'tan sonra koronavirüse karşı geliştirilen aşılara başlayabileceğini söyledi. Sağlık çalışanlarına öncelik verileceğini açıklayan Bakan Koca, Aralık ayında 20 milyon, Ocak'ta 20 milyon ve Şubat'ta 10 milyon doz aşı alınacağını dile getirdi.

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