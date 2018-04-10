İNGİLTERE'YE GİDECEKTİ!

İstanbul’da bin Euro’ya satın aldığı sahte Bulgar pasaportu ile Güney Kıbrıs’a geçmeye çalışan Süleyman Altın, Lokmacı’da polise takıldı

Suna ERDEN

Türkiye-İstanbul’da bin Euro’ya sahte Bulgaristan pasaportu temin eden iki kardeşten Süleyman Altın’ın, KKTC üzerinden İngiltere’ye gitme sevdası poliste son buldu.

KKTC’ye TC kimliği ile giriş yaptıktan sonra sahte pasaport ile Lokmacı Kara Giriş Kapısı’ndan Güney Kıbrıs’a geçmeye çalışan Süleyman Altın ile o esnada ona yardımcı olduğu tespit edilen Mehmet Altın gözaltına alındı. İki zanlı dün tutuklama talebi ile Lefkoşa’da mahkemeye çıkarılırken, haklarındaki iddialar aktarıldı.

Bin Euro’ya sahte pasaport

Soruşturmayı yapan polis, zanlılar Süleyman Altın ve Mehmet Altın’ın Türkiye-İstanbul’da bin Euro’ya sahte Bulgaristan pasaportu temin ettiklerini söyledi. Polis, Yusein Ismail Yusein adına düzenlenen sahte pasaportun üzerine Süleyman Altın’ın fotoğrafının bulunduğunu belirtti. Zanlıların 8 Nisan 2018 tarihinde Türkiye’den geldiklerini kaydeden polis, Ercan Havaalanı’ndan giriş yapan zanlıların plakası henüz tespit edilemeyen bir araç ile Lefkoşa Lokmacı Kara Giriş Kapısı’na gittiklerini ve zanlı Süleyman Altın’ın sahte Bulgaristan pasaportunu Güney Kıbrıs'a geçmek maksadıyla görevli memura ibraz edip, tedavüle sürdüğünü açıkladı.

İkisi de yakalandı

Polis, Süleyman Altın ile hareketlerinden şüphelenilen ve zanlıyla bağlantısı olduğu tespit edilen zanlı Mehmet Altın'ın tutuklandığını söyledi. Polis zanlıların tutuklanmasının ardından gönüllü ifade verip suçlarını kabul ettiğini belirtti. Zanlı Altın’ın amacının İngiltere’ye gitmek olduğunu kaydeden polis, zanlıların KKTC'de bulundukları sırada onlara yardım eden birinin olduğunu ve henüz tespit edilemediğini ifade etti.

Polis, zanlı Süleyman Altın'ın KKTC’ye giriş yaptıktan sonra TC kimliğini yırtıp attığını ancak henüz bulunamadığını belirterek, zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

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