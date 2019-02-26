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İNÖNÜ KAVŞAĞINDA KORKUTAN KAZA!

İNÖNÜ KAVŞAĞINDA KORKUTAN KAZA!

2 araç çarpıştı!

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Yeni Bakış'ta yer alan habere göre; Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda dün saat 22:25 sıralarında trafik kazası meydana geldi. İnönü Kavşağı’nda meydana gelen kazada 2 aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Olay yerine ulaşan 112 acil servis ekipleri tarafından yaralanan kişi Gazimağusa Devlet Hastanesi kaldırıldığı öğrenildi. Yaralının durumun iyi olduğu belirtiliyor. 

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