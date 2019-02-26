İNÖNÜ KAVŞAĞINDA KORKUTAN KAZA!
2 araç çarpıştı!
A+A-
Yeni Bakış'ta yer alan habere göre; Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda dün saat 22:25 sıralarında trafik kazası meydana geldi. İnönü Kavşağı’nda meydana gelen kazada 2 aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Olay yerine ulaşan 112 acil servis ekipleri tarafından yaralanan kişi Gazimağusa Devlet Hastanesi kaldırıldığı öğrenildi. Yaralının durumun iyi olduğu belirtiliyor.
Etiketler : İnönü Kavşağı, kaza
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.