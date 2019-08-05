İNÖNÜ KAVŞAĞI’NDA KORKUTAN KAZA
Kaza!
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Dün saat 11.55 sıralarında Lefkoşa-Gazimağusa anayolu İnönü kavşağında Mustafa Tekman (E-67) yönetimindeki NL 992 plakalı araç ile İnönü kavşağından dikkatsiz bir şekilde anayol üzerinde Lefkoşa istikametine doğru seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden giriş yapması sonucu o esnada Lefkoşa istikametine doğru seyretmekte olan Hakan Yozcu (E-55) yönetimindeki HG 559 plakalı aracın sağ yan kısmına aracının ön kısmı ile çarpmıştır.
Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre kaza sonucu yaralanan Hakan Yozcu’nun tedavisi Gazimağusa Devlet Hastanesinde devam etmektedir.
Etiketler : Lefkoşa-Gazimağusa anayolu, İnönü kavşağı, kaza, Mustafa Tekman
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