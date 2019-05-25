İNÖNÜ'DE FECİ YANGIN!

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 02:40 – 03:20 saatleri arasında Gazimağusa-Lefkoşa anayolu üzerinde İnönü kavşağının ilerisinde, henüz tespit edilemeyen nedenden dolayı bir yangın meydana geldi.

Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın neticesinde, Düzova’da sakin Veli ESENDAĞLI’ya ait 280 dönümlük arazi içerisinde bulunan biçilmemiş arpaların yaklaşık 200 dönüm kadarı çıkan yangın sonucunda tamamen yanmıştır.

Yangın Geçitkale ve Gazimağusa İtfaiye Şubesinin müdahalesi ve İnönü köy halkının yardımları ile kontrol altına alınarak söndürülmüştür.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.