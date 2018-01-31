İNŞAAT HALİNDEKİ APARTMANDAN DÜŞEN DOĞAN TURAN HAYATINI KAYBETTİ
İş aramak için gitmişti
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Lefkoşa’da bugün öğle saatlerinde iş aramak için gittiği inşaat halindeki apartmandan düşerek ağır yaralanan 41 yaşındaki Doğan Turan kurtarılamadı.
Polis Basın Subaylığı, Turan’ın saat 17.00 sıralarında hayatını kaybettiğini duyurdu.
Turan, iş aramak için gittiği apartman inşaatından beton zemine düşerek ağır yaralanmıştı.
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