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İNŞAAT YÖNETİCİSİ TUTUKLANDI!

İNŞAAT YÖNETİCİSİ TUTUKLANDI!

Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme neden oldu!

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Doğan Turan’ın ölümünde tedbirsizlik nedeniyle inşaat yöneticisi tutuklandı

Lefkoşa-Dumlupınar’da yapımı devam eden bir apartmana iş aramak için giden Doğan Turan’ın  (E-41)’ ölümü ile ilgili olarak inşaatın yöneticisi C.T.K. (E-53) tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme neden olduğu için tutuklandı.

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