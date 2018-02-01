İNŞAAT YÖNETİCİSİ TUTUKLANDI!

Doğan Turan’ın ölümünde tedbirsizlik nedeniyle inşaat yöneticisi tutuklandı

Lefkoşa-Dumlupınar’da yapımı devam eden bir apartmana iş aramak için giden Doğan Turan’ın (E-41)’ ölümü ile ilgili olarak inşaatın yöneticisi C.T.K. (E-53) tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme neden olduğu için tutuklandı.