İNŞAATI ENGELLEDİLER!

Anadolu Ajansı’nın kullanımında bulunan Yenişehir’deki bir arazinin Devlet Emlak Malzeme Dairesi tarafından 400 yatak kapasiteli yurt yapımı için Mediterranean Master Education Services Ltd’e kiralanması bölge sakinlerini sokağa döktü

Hasan DÜZGÜN

Lefkoşa’da Yenişehir bölgesindeki Şehit Biray Mustafa Sokak sakinleri, mahallelerine yurt yapılacağı bilgisi üzerine ayaklandı.

Mahalle sakinleri dün sabah saatlerinde uzun yıllar Anadolu Ajansı’nın kullanımında bulunan arazide inşaat çalışmalarını başlatmak isteyen görevlilere engel oldu. Mahalle sakinleri arabalarıyla ağaçlarla kaplı arazinin girişini kapattı. Mahalle sakinleri ne arazide son kontrollerini yapmak isteyen Maliye Bakanlığı Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi ekiplerine ne de inşaatı yapacak şirketin elemanlarına bölgeye yaklaşma izni vermeyince konu polise yansıdı.

Polis etkisiz kaldı

İnşaat yapılmak istenen araziye girişi arabasıyla kapatan vatandaşı girişi engellememesi konusunda uyaran polisin çabası sonuçsuz kaldı. Girişi tıkayan vatandaş başka bir arabayla bölgeden uzaklaştı, iş araçları araziye giremedi. İnşaatı başlatmak üzere arazide zemin etüdü yapacak olan şirket elemanları araziye giremeyince bir süre bekledikten sonra bölgeyi terk etti.

Anadolu Ajansı’ndan özel şirkete verildi

Yenişehir Mahalleme Dokunma İnisiyatifi adıyla örgütlenen Şehit Biray Mustafa Sokak sakinleri uzun yıllardır Anadolu Ajansı Kuzey Kıbrıs bürosunun kullanımında olan arazinin, üç yıl önce Bakanlar Kurulu ile Maliye Bakanlığı bünyesine alındığını ve sonrasında Denktaş’ın ailesinin ortağı olduğu Mediterranean Master Education Services Ltd’e yurt yatırım amaçlı olarak kiralandığını öne sürdü. Çalışmalar nedeniyle bölgede bulunan Mediterranean Master Education Services Ltd’in inşaat sorumlusu da araziyi yurt yapımı için kiraladıklarını doğruladı.

Sekiz kat 400 öğrenci

Bölgeye mahalle sakinlerini dinlemeye giden Mediterranean Master Education Services Ltd yetkilisi, araziye 8 katlı ve iki bloktan oluşan toplam 400 öğrenci kapasiteli bir yurt yapılacağını bunun için gereken prosedürlerin tamamlandığını söyledi. Şirket yetkilisi bunun içinde gerekli izinlerin alındığını da belirtti

ÇED raporu tartışmalı

Sosyal medya üzerinden de örgütlenen bölge sakinleri, mahallelerindeki devlet arazisine yapılmak istenen 400 öğrenci kapasiteli yurt için gerekli prosedürlere uygun ÇED raporu alınmadığını iddia etti. “Yenişehir Mahalleme Dokunma İnisiyatifi” yetkilileri bu kapasitede bir yurt yapımı için önce bölge sakinlerinin görüşünün alınmasının yasal zorunluluk olduğu iddiasında bulundu.

Kanatlı’dan destek

Yeni Kıbrıs Partisi Genel Sekreteri, Lefkoşa Belediye Meclisi üyesi Murat Kanatlı da bölge sakinlerinin eylemine destek verdi. Kanatlı, yapılmak istenenin yasadışı olduğunu, yasaya göre bu kapasitede bir yurt yapımı için bölge halkının görüşünün alınması gerektiğini savundu. Arazinin de usulüz olarak Mediterranean Master Education Services Ltd kiralandığını savunan Kanatlı, “Serdar Denktaş kendi ailesine usulsüz avantaj sağlıyor” dedi.

Vatandaş ne dedi

Engin Anıl: Biz yaklaşık 40 senedir bu sokakta kalıyoruz. Burası daha önce Anadolu Ajansı’na aitti. Anadolu Ajansı buraya antenlerini ve yayın yapabilmesi için gerekli ekipmanlarını kurmuştu. Teknoloji ilerleyince bu antenlere gerek kalmadı. Zeren Mungan’ın Maliye Bakanı olduğu dönemde arazi Anadolu Ajansı’nın kira bedelinin ödememesi nedeniyle elinden alınmıştı. Daha sonra UBP-DP hükümetinde Maliye Bakanlığına devredildi. Şimdi de Serdar bey’in ailesinin de ortak olduğu şirkete verildi. Biz bölge halkı olarak bu yurt’un yapılmasına karşıyız

Cemile Çakır: Bu mahalleye yurt yapılmasını uygunsuz buluyorum. Biz yıllardır bu mahallede huzur içinde yaşıyoruz. Buraya 400 öğrencilik bir yurt yapılması bizim huzurumuzu kaçıracak. Ben emekli,iki sefer göçmen olmuş bir vatandaş olarak sokakta rahat çıkıp gezemeyeceksem burayı terk etmek zorunda kalırım. Biz bu yurt’un yapılmasından çok rahatsızız

Rasiha Anıl: Ben 1958 yılından beri göçmen olan bir insanım. 40 yıl önce bu mahalleye yerleştik ve eşimle birlikte bu evi kendi emeklerimizle yaptık. Evimin hemen yanında 400 kişilik bir yurt’un yapılması benim burada huzurumun olmaması demektir. Bu yaşımdan sonra göçmen olmak istemiyorum

Ahmet Gürsel: Buraya yurt yapılmaz. Biz uzun yıllardır bu mahallede kalıyoruz. Burası gün içinde olmasa da akşam üzerileri çok huzurlu bir mahalle. Sadece bu mahallede değil tüm bölgenin huzuru bozulacak. Mahallemizde bu yurt’u istemiyoruz

Havadis