İNŞAATLARIN ÇALIŞMA SAATLERİNE SINIRLAMA!

İnşaat sektöründe çalışma saatleri,bugünden itibaren pazar günleri hariç 07.00 ile 21.00 saatleri arasında sınırlandırılıyor. Pazar günleri ise inşaat faaliyetleri yapılması yasak.

Saat 21.00’den sonra ve pazar günleri “teknik zorunluluk, güvenlik, tehlikeli durum gibi zorlayıcı nedenler olması halinde, en az 3 iş günü öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan izin alınması şartı ve izin belgesinde belirtilecek süre ve işlerle sınırlı olmak koşuluyla” iş yapılabilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, Bakanlar Kurulu’nda önceki gün onaylanan "İşyeri veya İşlerin Açılış ve Kapanış Gün ve Saatleri" kararının detaylarını yazılı açıklamayla duyurdu.

Buna göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan değişiklikle 1 Mart 2018’den geçerli olmak üzere, inşaat sektöründe faaliyette bulunma; pazar dışındaki 6 günde sabah saat 07.00’den akşam 21.00’e kadar olacak şekilde sınırlandırıldı.

Özel sektördeki diğer çalışma alanlarındaki saatlerde ise değişiklik olmadı.

Bakan Çeler, göreve geldikleri ilk günden itibaren inşaat sektöründe çıktıkları denetimlerde birçok sıkıntı yaşandığını gözlemlediklerini belirterek özellikle inşaatların faaliyet saatleri konusunda, yürürlükte olan ilgili karar kapsamında bir sınırlama bulunmadığını ve bunun da denetim konusunda sıkıntı yarattığını kaydetti.

Çeler, bakanlığın, denetimlerin daha sağlıklı yürütülmesi amacıyla, özel sektörde işe başlama saatlerinin yeniden düzenlenmesi için Bakanlar Kurulu’na ivedilikle önerge hazırladığını ve "İşyeri veya İşlerin Açılış ve Kapanış Gün ve Saatleri"ni düzenleyen kararı tadil ederek yeni düzenlemeyi uygulamaya koyduğunu anlattı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan değişiklikle yarından geçerli olmak üzere, inşaat sektöründe faaliyette bulunma; pazar hariç diğer günlerde sabah saat 07.00’den akşam 21.00’e kadar olacak şekilde sınırlandırıldığını duyuran Çeler, İş Yasası’nın bakanlığa verdiği yetkiye dayanarak, “Özel Sektördeki İşyeri ve İşlerin Açılış ve Kapanış Saatleri”nin şu şekilde düzenlendiğini açıkladı:

a) KKTC’de faaliyet gösteren ve ağırlıklı ticari faaliyet konusu; gıda ürünleri, içecek, tütün ve içki gibi malların perakende ticaretini yapan iş ve işyerleri ile çiçekçi, gazete bayi ve büfeler, yukarıdaki 1’inci madde kapsamında olmayıp kapanış saatleri 24.00 olarak uygulanır.

(b) Berber ve/veya kuaför salonu olarak faaliyet gösteren işyerlerinin kapanış saatleri 01 Nisan -30 Eylül yaz döneminde saat 21.30, 1 Ekim -31 Mart kış döneminde saat 20.30 olarak belirlenir.

- Berber ve/veya kuaför salonu olarak faaliyet gösteren işyerlerinde hafta içi Perşembe günü için kapanış saati 13.00 olarak uygulanır.

- Berber ve/veya kuaför salonu olarak faaliyet gösteren işyerleri Pazar günleri saat 13.00’e kadar faaliyet göstermezler.

(c) Bilgi ve iletişim, bankacılık, finans, ofis, büro ve benzeri hizmetlerde faaliyet gösteren işyerlerinin hafta içi mesai başlangıç saati 08.30’dur.

2. Konaklama hizmeti veren (yatılı) turistik tesislere 500 metre mesafe içerisinde olan inşaat faaliyetlerinde yaz dönemi (01 Nisan-30 Eylül tarihleri arasında) boyunca gürültüye neden olan iş makineleri yalnızca 09.00-17.00 saatleri arasında çalışma yapabilirler.

“İŞ ARAÇLARININ TRAFİKTE BULUNMA SAATLERİNE BAĞLI KALMAK KAYDIYLA…”

3.Her türlü inşaat faaliyeti ile inşaat amaçlı malzeme taşıma faaliyetleri, (kum, çakıl, tuğla, demir vb.), inşaat malzemesinin, inşaat veya imalat alanına taşıma faaliyetleri yukarıdaki (1)’inci madde kapsamında değerlendirilmezler. Bu kapsamdaki faaliyetlerde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın ağırlıklarına göre iş araçlarının trafikte bulunma saatleri ile ilgili uygulamasına bağlı kalmak kaydı ile hafta içi günlerde sabah saat 07.00’den akşam saat 21.00’e kadar faaliyette bulunabilirler. Ancak meskun mahallerde ve pazar günleri faaliyette bulunamazlar.

Ancak teknik zorunluluk, güvenlik, tehlikeli durum vb. zorlayıcı nedenlerle hafta içi günlerde saat 21.00’den sonra meskun mahallerde ve pazar günleri faaliyette bulunulmasının gerekli olduğu belirli bir iş veya iş yeri için en az 3 iş günü önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan izin alınması şartı ve izin belgesinde belirtilecek süre ve işlerle sınırlı olmak koşuluyla bu kapsamdaki işler yapılabilir.“