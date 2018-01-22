İNŞAATTAN ÖLÜME ATLADI
17 yaşındaki genç intihar etti
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Girne'de dün öğleden sonra bir genç, inşaat halindeki bir binada ölü bulundu.
Polis, ölen gencin Lefkoşalı 17 yaşındaki Veli Irmaklı olduğunu ve 7 katlı binanın üst katından atlayarak hayatını kaybettiğini bildirdi. Girne'de Salih Miroğlu Caddesi'nde 16.20 sıralarında meydana gelen olayla ilgili polis soruşturması sürüyor.
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