Türk Sanat Müziği’nin efsane seslerinden Gönül Yazar, 24 yılın ardından geçtiğimiz akşam Kırklareli'nde düzenlenen festivalde sahne aldı. 83 yaşındaki Yazar, gelin olmak istediğini belirtti.

Festivale katılan 10 bin kişinin alkışları eşliğinde sahneye çıkan müzik dünyasının ‘Taş Bebek’ lakabıyla anılan Gönül Yazar, sahnede alkış tufanına tutuldu. Yazar, bu manzara karşısında duygulanarak göz yaşlarına hakim olamadı. Sanatçı, seslendirdiği Türk Sanat Müziği eserleriyle izleyenleri mest etti.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA İLİŞKİ YAŞADIĞINI AÇIKLAMIŞTI



Gönül Yazar'ın sahnesine iddialı açıklamaları damga vurdu. Daha önce kalbinde biri olduğunu ve kısa bir süredir beraber olduğunu belirten Gönül Yazar, ; “İnşallah yeniden telli duvaklı gelin olurum” sözleriyle izleyenlerden büyük alkış aldı.