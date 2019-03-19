"İNSAN CANI NE KADAR DA DEĞERSİZMİŞ!"

Yeni Bakış'tan Melin Dobran'ın haberine göre; Gönyeli’ye bağlı Yenikent bölgesinde iki farklı inşaatta çalışan işçilerin güvenlikten yoksun çalıştığını görüp fotoğraflayan bir vatandaş, inşaatı yapan firma ile Çalışma Bakanlığı’na tepkisini dile getirdi

Gönyeli’ye bağlı Yenikent bölgesinde yapımı süren 2 inşaatta çalışan işçilerin durumunu gören vatandaş hayrete düştü. Aynı mahalledeki inşaatların birinde çalışan bir işçi, iskele üzerine boya kovasını koyup üzerine çıkarak iş yapmaya çalıştı. Yaklaşık 100 metre ilerisindeki inşaatta çalışan öteki işçinin de oldukça güvenlikten yoksun bir şekilde çalıştığı gözlemlendi. Bu durumu görüntüleyen bir vatandaş, Çalışma Bakanlığı’na ve inşaatı yapan firmaya tepkisini dile getirdi.

“Müteahhit ve Çalışma Bakanlığı’nın umursamazlığı ortada”

Gazetemize işçilerin fotoğraflarını ulaştıran vatandaş, “Ülkemizde bir trafik kazalarına bir de iş kazalarına çok can veriyoruz. Hiçbir konuda denetim yok. Hem inşaatı yaptıran müteahhit firması hem de Çalışma Bakanlığı’nın umursamazlığı ortada. İskele üzerine işçi boya kovasını koymuş ve onun üzerine çıkıp iş yapmaya çalışıyor. Demek ki bu işçilere yeterli imkân sağlanmıyor. İnsan canı ne kadar da değersizmiş” şeklinde konuştu.