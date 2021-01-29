İnsan kaçırıp darp ettiler!

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre Lefkoşa’da dün saat 17.00 sıralarında, yaşları 29 olan B.A. ve T.U., aralarında sorun bulunan iki şahsı konuşmak bahanesi ile buluşup konuştukları bir sırada, aralarında çıkan tartışma sonrası bahse konu şahısları ciddi şekilde darp edip iradeleri dışında kullanımlarında bulunan araca zorla koyarak başka bir yere götürdükleri tespit edildi. Bahse konu şahıslar tutuklandı, polisin soruşturması devam ediyor.