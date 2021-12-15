İnsana acısını da yaşatmıyorlar!

Kazada kaybettiği sevgilisini paylaşan Gülçin Ergül, gelen tepkilerden sonra paylaşımını sildi

Önceki akşam geçirdikleri trafik kazasında sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'yı kaybeden şarkıcı Gülçin Ergül, sosyal medya hesabından Lafçı'nın fotoğrafını paylaşarak "Sen benim meleğimsin" dedi. Ölüm acısı yaşarken Instagram'a girdiği için tepki çeken şarkıcı, paylaşımını sildi.

Başarılı şarkıcı Gülçin Ergül ile sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı, dün akşam İstanbul-İzmir yolu Susurluk mevkiinde kaza yaptı. Hurdaya dönen araçta Gülçin Ergül yaralı şekilde kurtulurken sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı ise olay yerinde hayatını kaybetti. Hastanede tedavi gören şarkıcı, dün sosyal medya hesabından paylaşım yaparak üzüntüsünü dile getirdi.

PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKİNCE SİLDİ

Kazada kaybettiği sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'nın fotoğrafını paylaşan şarkıcı, "Sen benim meleğimsin. Hep öyleydin aşkım" notunu yazdı. Hastanede tedavi gören ve ölüm acısı yaşayan şarkıcının bu paylaşımı ise tepki çekti. "Acını ne ara kabullendin de paylaşım yapıyorsun" diye eleştiren Gülçin Ergül, fotoğrafı sildi.

SEVGİLİSİ BUGÜN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Yeni bir paylaşım yapan şarkıcı, bu sefer de sevgilisinin cenaze törenine ait bilgileri paylaştı. Feci kazada hayatını kaybeden Erdal Şeyda Lafçı, bugün Narlıdere Şehitlik Cami'inde kılınacak öğle namazının ardından Karabağlar Mezarlığı'na defnedilecek.

Haberler.com / Ecem Altan