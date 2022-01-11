Asgari Ücret Saptama Komisyonu, işçi tarafının “yetersiz”, işveren tarafının ise “gerekenin üzerinde” bularak itiraz ettiği, aylık brüt 7 bin TL’lik asgari ücreti, yeniden değerlendirmek üzere 10.45’te Çalışma Bakanlığında toplandı.

Komisyon 22 Aralık 2021 tarihinde, işveren temsilcilerinin masadan ayrılmasının ardından, oy çokluğuyla, brüt saatlik 40,38TL, günlük 323,07 TL, haftalık bin 615,38 TL ve aylık 7 bin TL olarak belirlediği asgari ücrete yapılan itirazları ele alacak.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu Başkanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Erman Yaylalı başkanlığındaki toplantıda, işçi ve işveren temsilcileri de hazır bulundu.

Yaylalı toplantı öncesinde yaptığı konuşmada devlet tarafının insanca bir ücret belirleme çabasında olduğunu belirtirken, işveren tarafı adına konuşan Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası temsilcisi Alp Cengiz Alp, işverenlerin insanların geçimini sağlayabilmesini istediğini ancak işletmelerin ayakta kalmakta zorlandığını kaydetti.

İşçi tarafı adına konuşan Hür İşçi Sendikaları Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu da tartışılması gerekenin asgari ücret değil, devletin yetersiz kaynaklarının doğru şekilde kullanılıp kullanılmadığı olduğunu dile getirdi.

KOMİSYON BAŞKANI YAYLALI: “İNSANCA BİR ÜCRET BELİRLEME ÇABASINDAYIZ”

Asgari Ücret Saptama Komisyonu Başkanı Yaylalı toplantı öncesinde yaptığı konuşmada devlet tarafının insanca bir ücret belirleme çabasında olduğunu kaydetti.

Asgari ücretin aslında en düşük ücret olduğunu ancak zamanla “geçerli ücret” haline geldiğini belirten Yaylalı, bu durumun değişmesi gerektiğini de söyledi.

İŞVERENLER SENDİKASI TEMSİLCİSİ ALP: “İŞLETMELER AYAKTA KALMAKTA ZORLANIYOR… PANDEMİ SÜRECİNDE 30 BİNDEN FAZLA KİŞİ İŞİNİ KAYBETTİ”

İşveren tarafı adına konuşan Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası temsilcisi Alp Cengiz Alp ise, işverenlerin insanların geçimini sağlayabilmesini istediğini ancak işletmelerin ayakta kalmakta zorlandığını kaydetti.

Pandemi öncesi, 2020 Ocak ayında 106 bin 500 olan işçi sayısının, 23 ay sonra 75 bin 886’ya düştüğünü söyleyen Alp, bu süreçte 30 bin 613 kişinin işsiz kaldığını söyledi. Alp, işletmeler ayakta kalamazsa, işsizliğin artacağını belirtti.

“ENFLASYON ORANINDA ARTIŞ YAŞANIRSA ASGARİ ÜCRET 6 BİN 424 TL OLUR”

Son asgari ücretin belirlenmesinden bu yana gerçekleşen enflasyon rakamlarına işaret eden Alp, asgari ücretin enflasyon oranında artırılması halinde ortaya 6 bin 424 TL gibi bir rakam çıkacağını da söyledi.

İŞÇİ TARAFI TEMSİLCİSİ SERDAROĞLU: “TARTIŞILMASI GEREKEN ASGARİ ÜCRET DEĞİL, DEVLETİN YETERSİZ KAYNAKLARININ DOĞRU ŞEKİLDE KULLANILIP KULLANILMADIĞI”

İşçi tarafı adına konuşan Hür İşçi Sendikaları Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu da tartışılması gerekenin asgari ücret değil, devletin yetersiz kaynaklarının doğru şekilde kullanılıp kullanılmadığı olduğunu kaydetti.

İçinden geçilen süreçte, zorda olan sektörlere anlamlı destekler yapılıp yapılmadığının değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Serdaroğlu, prim desteklerini örnek vererek, marketlere ihtiyaçları olmadığı halde prim desteği verildiğini ifade etti.

Şu an asgari ücretin yüksek olduğun söyleyenlere, ürün fiyatları yükselirken neden açıklama yapmadığını soran Serdaroğlu, asgari ücretin de bu fiyat artışları paralelinde yükseldiğini dile getirdi.

SÜREÇ NASIL İŞLİYOR…

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, ilgili yasa çerçevesinde, uygun aralıklarla asgari ücretleri saptayıp Bakanlar Kuruluna tavsiyede bulunmakla; Bakanlar Kurulu ise, Komisyonca, saptanan asgari ücreti, en geç yedi gün içinde Resmî Gazete'de ilân ederek on günlük itiraz süresi tanımakla yükümlü.

Bu çerçevede, 7 bin TL’lik asgari ücrete, 22 Aralık 2021 tarihinde Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası, 29 Aralık 2021 tarihinde Kıbrıs Türk Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası (TEL-SEN), Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (TÜRK-SEN), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları (EL-SEN) ve 30 Aralık 2021 tarihinde Kıbrıs Türk Kamu Emekçileri Sendikası (KES) yazılı olarak itiraz etmişti.

İlgili yasa itiraz olması durumunda konunun bir kez daha Komisyona havale edilmesini öngörüyor. Bu çerçevede bugün toplanan Komisyon itirazları görüşerek nihai kararını verecek.