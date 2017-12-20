İNSANLARI YILLARDIR KANDIRIYORLAR!

Bugüne kadar borcu olduğu gerekçesiyle, vatandaşın banka değiştirmeye gidemeyeceği yönündeki iddiaların gerçekleri yansıtmadığı ortaya çıktı.

Başsavcı görüşü var

Vatandaşın, yasa gereği borcu olsa dahi banka değiştirme hakkı bulunduğu ifade edildi. Yeni Bakış’ın elde ettiği 27 Şubat 1998 tarihli ve dönemin Başsavcısı Akın Sait tarafından verilen hukuksal görüş çerçevesinde, vatandaşın borçlu olsa dahi banka değiştirebileceği belirtildi.

Vatandaş yıllardır mağduriyet yaşıyor

Başsavcılığın bu yönde hukuksal bir görüşü olmasına karşın, yıllardır bir bankadan kredi alıp maaşını o bankaya yönlendirmek durumunda kalan vatandaş, ekonomik durumu bozulsa bile sözleşmesini iptal edip koşulları daha uygun bir başka bankaya gidememenin mağduriyetini yaşıyor.

İnsanlar birçok birikimini kaybetti

Bu yönde bir hakkı olmasına karşın, bazı bankaların vatandaştan bunu gizleyerek istedikleri şekilde taksit ve faiz politikası uygulaması, zaten ekonomik açıdan zor durumda olan insanların gayrımenkul dahil birçok birikimini kaybetmesine neden olmakta.

Yeni Bakış