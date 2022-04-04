'İnsanların canı burnunda, elektrik ve alkollü içki zammını geri alın'

Ana Muhalefet Partisi Genel Başkan'ı Tufan Erhürman'dan Hükümet'e uyarrı geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erhürman'ın açıklamaları şöyle:

İnsanların canı burnunda. Gelin bu "ben yaptım oldu" anlayışından vazgeçin. Yeniden değerlendireceğiz dediğiniz elektrik ve alkollü içki zammını ve hatalarını sizin de görmeye başladığınız "yerel yönetimler reformu"nu geri alın. Sonra bunları katılımcı bir anlayışla tekrar değerlendirin ve yapmadan önce neyi neden yapmayı düşündüğünüzü gerekçeli olarak toplumla paylaşın. Bu arada bu kargaşanın içinde insanların sinirlerini daha da fazla bozan atamaları durdurun.

İnsanlarımızın bir dakika nefeslenmeye ihtiyacı var. Bir an önce fark edin!