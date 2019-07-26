İnsanlık tarihinin en önemli besini ve faydaları...

Yoğurt insanlar tarafından yüzlerce yıldır tüketilmektedir. Çok besleyicidir ve düzenli olarak yemenin, kalp hastalığı ve osteoporoz riskini azalttığı ve ayrıca kilo yönetimine yardımcı olduğu bulunmuştur. Şimdi yoğurdun sağlık açısından faydalarına daha yakından bakalım...

Yoğurt, karbonhidratlar, proteinler, lipitler, mineraller ve vitaminler gibi pek çok besin içeren bir gıdadır. Yoğurtta, B (B1, B2, B3, B6, B9 ve B12), A, C, E vitaminleri, potasyum ve fosfor bol miktarda bulunur, ayrıca vücut sağlığı için çok önemli olan omega-4 ve omega-4 yağları bakımından da zengin bir kaynaktır. Peki, Yoğurdun faydaları nelerdir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

YOĞURT HAKKINDA

Yoğurt, sütün yoğurt kültürü ile fermente edilmesiyle elde edilen bir süt ürünüdür. Protein ve kalsiyum sağlar ve sağlıklı bağırsak bakterilerini artırabilir. Bazı yoğurtlar, bağırsakların sağlıklı kalmasına yardımcı olabilecek, probiyotikler olarak bilinen aktif ve canlı bakteriler içerir. Yoğurt kalsiyum, B6 ve B12 vitaminleri, riboflavin, potasyum ve magnezyum içerir.

Yoğurdun sağlıklı bir seçim olup olmadığı, tüketen kişiye ve yoğurt türüne bağlıdır. Yoğurtlar, bağırsak mikrobiyotasını artırabilen protein, kalsiyum, vitamin ve canlı kültür veya probiyotik bakımından yüksek olabilir. Bunlar kemikler ve dişler için koruma sağlayabilir ve sindirim sorunlarının önlenmesine yardımcı olabilir.

Az yağlı yoğurt, kilo verme diyeti için faydalı bir protein kaynağı olabilir. Probiyotikler bağışıklık sistemini güçlendirebilir.

YOĞURDUN FAYDALARI

Yoğurdun sağlık faydalarından bazıları şunlardır:

– Astımı tedavi eder

Anti-enflamatuar özellikleriyle yoğurt, astım semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilir. İçindeki probiyotikler fiziksel olarak aktif hastalardaki ölümcül astım ataklarını önemli ölçüde azaltır.

– Kolesterol seviyelerini düşürür

Düzenli olarak yoğurt tüketimi LDL (kötü) kolesterol seviyelerinde düşüşe sebep olmaktadır. Ayrıca yoğurdun günlük tüketimi kardiyovasküler hastalıklarda azalmaya yol açabilir.

– Saçı besler

Nemlendirici özelliği saçınıza da faydalı olabilir. Kuru, yıpranmış saçları onarmaya yardımcı olur. Saç folikülleriniz yoğurtun B5 vitamini gibi besin maddelerinin bolluğundan ve bunun nemlendirici özelliklerinden uygun bir şekilde beslendiğinden, saç dökülmesi durumları olası değildir. Ayrıca, yoğurt mantar önleyici özelliğe sahiptir, bu da kepek için ideal bir ilaçtır.

– Hipertansiyonu önler

Yoğurt, kan basıncı düzenleyici olarak güçlü bir mineral olan önemli miktarda potasyum içermektedir. Potasyum, sodyumun yeniden emilimini etkili bir şekilde azaltır ve vücuttaki aşırı sodyumun giderilmesine yardımcı olur. Ek olarak, potasyum, kan basıncını düşürmede ve genel kalp sağlığını iyileştirmede çok önemli olan sinir sistemi hücre fonksiyonunu uyarır. Sodyum, yüksek tansiyonun arkasındaki ana neden olarak nitelendirilir; sıklıkla hipertansiyon ve böbrek bozukluklarına yol açar. Günde en az üç porsiyon yoğurt tüketmenin yüksek tansiyon geliştirme riskini azalttığı öne sürülmektedir.

– Vejetaryenler için omega-3 sağlar

Omega-3 yağ asitleri kilo kaybına yardımcı olur, kan basıncını düzenler, iltihaplanmayı azaltır, bilişsel gerileme ile savaşır ve kanseri önler. Süt ürünlerinde omega-3 yağ asitlerinden bol miktarda bulunur. Beslenmesinde et ürünleri kullanmayanlar için yoğurt, omega-3 gereksinimini karşılamak için mükemmel bir seçim olacaktır.

– Bağışıklık sistemini güçlendirir

Düzenli olarak tüketilmesi bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye yardımcı olur ve hastalıklara karşı direncinizi artırır. Yoğurtta bulunan canlı aktif mikroorganizmalar bağırsakta sitokin üreten hücreleri teşvik ederek bağırsak mukozal bağışıklık sistemini harekete geçirir. Gelişmiş bir sindirimin sonuçta ortaya çıkan yararı, bağışıklığı artıracak besinlerin uygun şekilde emilmesidir. Aynı şekilde, iyi bakteri, birçok sağlık koşuluyla bağlantılı olan iltihabı azaltmaya yardımcı olur. Bu sahip magnezyum, selenyum ve çinko aynı zamanda bağışıklık arttırıcı özelliği güçlendirmektedir.

– Kilo yönetimini destekler

Özellikle 100 gramlık bir porsiyon için ortalama 6 gram fakat üretim tekniğine bağlı olarak 10 gr’a kadar olan yüksek miktarda protein içerir. Protein, vücudunuzun gün boyunca yaktığı kalori miktarını artırarak metabolizmayı hızlandırır. İştah kontrolünde, yeterli miktarda protein almak, dolgunluğu işaret eden belirli hormonların üretimini arttırdığından çok önemlidir. Bu nedenle, kilo vermede olumlu olan kalori alımınızı azaltır.

– Ruh halinizi iyileştirir

Yapılan bir araştırmaya göre, sindirim sağlığınız mizacınızı

etkileyebilir. Araştırmalar, probiyotiklerin sindirim sistemi üzerindeki etkilerinden yararlanan kadınların genellikle daha iyi ruh hallerinde olduğunu ve daha az zorlayıcı davranışlar, sinirlilik ve endişe gösterdiğini göstermektedir. Ayrıca, aynı araştırmadan araştırmacılar antibiyotik kullanırken yoğurt tüketiminin ideal olduğunu belirtti. Antibiyotikler midede bulunan hem iyi hem de kötü

bakterileri öldürür; bu nedenle probiyotiklerin yoğurt yiyerek güçlendirilmesi faydalı olacaktır.

– Osteoporozu önler kemik sağlığını artırır

Kalsiyum ve D vitamini eksiklikleri osteoporozun iki ana suçlusudur. Süt ürünleri iyi kalsiyum kaynaklarıdır. Bununla birlikte yoğurt, kalsiyum ve D vitamini ile fosfor, potasyum ve protein gibi kemik sağlığını geliştirmek için diğer temel besin maddelerinin bir kombinasyonuna sahiptir. Birlikte, bu vitaminler, mineraller ve besin maddeleri kemik yoğunluğunu arttırır ve osteoporozu önler.

YOĞURDUN BESİN DEĞERLERİ

100 g yoğurtta aşağıdakiler bulunur:

Su: 83,56 g

Enerji: 73 kcal

Protein: 9.95 g

Toplam yağ: 1.92 g

Karbonhidrat: 3.94 g

Lif: 0 g

Toplam şeker: 3,56 g

Kalsiyum: 115 mg

Demir: 0.04 mg

Magnezyum: 11 mg

Fosfor: 137 mg

Potasyum: 141 mg

Sodyum: 34 mg

Çinko: 0.6 mg

C vitamini, toplam askorbik asit: 0.8 mg

Tiamin: 0.04 mg

Riboflavin: 0.23 mg

Niasin: 0.2 mg

B-6 Vitamini: 0,06 mg

Folat, DFE: 12 µg

B-12 Vitamini: 0.52 µg

A Vitamini, RAE: 90 µg

A Vitamini, İÜ: 309 İÜ

E Vitamini (alfa-tokoferol): 0.04 mg

D Vitamini (D2 + D3): 0 µg

D vitamini: 0 IU

K Vitamini (filokinon): 0.2 µg

Yağ asitleri, toplam doymuş: 1.23 g

Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 0.49 g

Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 0.08 g

Yağ asitleri, toplam trans: 0,06 g

Kolesterol: 10 mg

Kafein: 0 mg