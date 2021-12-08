Instagram, ebeveyn denetimi özelliği getiriyor

Bu yılın başlarında Instagram, özellikle çocuklar için bir platform geliştirmeyi planladığını açıklamış, ancak sonunda projeyi durdurma kararı almıştı. Sosyal medya platformu, şimdi de ebeveyn kontrolleri getireceğini paylaştı.

Instagram, çocuklarının ulaşacağı içerik türü ve kimlerle etkileşime geçebilecekleri konusunda endişeli olan ebeveynler için uygulamaya ebeveyn kontrolleri getirme planlarını duyurdu.

Instagram’ın başkanı Adam Mosseri konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı: “Ebeveynler, gençler için neyin en iyi olduğunu bilirler, bu nedenle gençleri Instagram’da yönlendirmelerine ve desteklemelerine yardımcı olacak ilk araçlarımızı mart ayında kullanıma sunmayı planlıyoruz. Ebeveynler, gençlerin Instagram’da ne kadar zaman harcadıklarını görebilecek ve zaman sınırlarını belirleyebilecekler.”

Mosseri sözlerine şu şekilde devam etti: “Ayrıca, gençlere, birini şikayet ettiklerinde ebeveynlerini bilgilendirmeleri için yeni bir seçenek sunacağız ve ebeveynlerine bu konuda onlarla konuşma fırsatı vereceğiz. Zamanla daha fazla seçenek eklemeye devam edeceğiz.”

sözcü.com.tr