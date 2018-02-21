INSTAGRAM FENOMENİ İSİM SPOR YAPMAK İÇİN GİTTİĞİ SPOR SALONUNDA HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI!

Instagram’da paylaştığı fotoğraflar ve spor yaparken çekilen videolarla bir fenomen olan Brezilyalı Marcelle Mancuso aylar önce herkesin spor salonunda yaptığı bir hareket yüzünden felç kaldı.

23 yaşındaki Brezilyalı manken karın kasları için bir benç üzerinde mekik çekerken düştü. Boynunun üzerine düşen genç kadının omurgası çatladı. Kazanın ardından hastaneye kaldırılan genç kadın ameliyata alındı ve omurgasına 6 çivi ve bir titanyum plaka takıldı. Başarılı geçen operasyona rağmen doktorlar sporu çok seven kadına üzücü bir haber verdi: Genç kadın hayatının sonuna yürüyememe ihtimali vardı.

Fakat aylar boyunca fizyoterapi yapan ve sağlığına tekrar kavuşmak için mücadele eden genç kadının sağlık durumu düzeldi. Genç kadın özel bir sistemle spor yapmaya devam ettiğini söylerken, Mancuso kaza anını İngiliz basınına anlattı. Marcuso, “Bir ipe bağlı olarak benç üzerinde karın kaslarımı geliştirmek için çalışıyordum. Bir anda ip koptu ve antrenörüm de beni tutamadı. Yere düştüm ve yerde hareket edemediğimi fark ettim” dedi.

Marcuso, fizyoterapi sırasında çok yorulduğunu ama sağlığına kavuşmak için inat ettiğini dile getirirken sakatlandıktan sonraki 6 ay içerisinde büyük gelişme kaydettiğini söyleyerek, “Artık spor yapabiliyorum” dedi.