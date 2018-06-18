Instagram paylaşımı olay oldu
Instagram paylaşımı olay oldu
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Sosyetik güzel Süreyya Yalçın'ın dün Instagram'dan paylaştığı elinin fotoğrafı ve altına yazdığı yorum magazin gündemine oturdu
Bu aralar sıra dışı tırnaklarıyla gündem olan Süreyya Yalçın Instagram hesabından çok konuşulan bir paylaşımda bulundu. Parmağına taktığı mücevherlerin fotoğrafını çekip altına, 'Çok yoruldular konuşa konuşa dinlensinler. Hahahaha' notunu düştü. Yalçın'ın bu paylaşımı çok sayıda beğeni alırken bazı takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna da tutuldu.
İŞTE O YORUMLARDAN BAZILARI
Allah herkese böyle kafayı yeme nasip etsin diyeyim ne diyeyim... Ben delirsem evde çeyrek altınla falan konuşurum en fazla.
Artık hayatımın bu evresine geçebilir miyim lütfen
Allahım paradan sebep kafayı yemeyi bize de nasip. Amin
Etiketler : Süreyya Yalçın, Instagram
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