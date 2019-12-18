Instagram şifresi nasıl değişir? Instagram’da şifre yenileme işlemleri…

Milyonlarca kişi tarafından kullanılan Instagram’da yaşanan birçok hata nedeniyle kullanıcılar bazen şifresini unutabiliyor ya da değiştirmek istiyor. Kullanıcıların şifre değiştirme ve şifre yenileme işlemlerinin nasıl yapıldığını haberimizin içerisinde yer alıyor. İşte tüm detaylar…

“Instagram şifremi unuttum, nasıl yenilerim” sorusunun cevabı oldukça basit! Instagram uygulaması üzerinden ya da instagram.com adresi aracılığıyla Instagram şifre yenileme işlemini yapabilir. Peki Instagram'da şifre nasıl değiştirilir?

INSTAGRAM ŞİFREMİ UNUTTUM NASIL YENİLERİM?

Instagram şifresini unutan ya da şifresini yenilemek isteyen kullanıcılara yardımcı oluyor. İlk önce aşağıda verdiğimiz linke tıklamanız gerekiyor. Ardından Instagram kullanıcı adınızı veya hesabınızla ilişkili e-posta adresini kullanarak şifre yenilenebiliyor. Linki tıkladıktan sonra karşınıza çıkan ekrana e-posta veya kullanıcı adınızı girin ardından robot olmadığınızı doğrulayın. E-mail adresinize doğrulama linki gelecek linke tıklayarak yeni şifrenizi belirleyebilirsiniz.

INSTAGRAM ŞİFRE YENİLE

INSTAGRAM’DA GÜÇLÜ ŞİFRE OLUŞTURMANIN YOLLARI

– En az 8 karakterden oluşur.

– Harflerin yanı sıra, rakam ve “?, @, !, #, %, +, -, *, %” gibi özel karakterler içerir.

– Büyük ve küçük harfler bir arada kullanılır.

– Bu kurallara uygun parola oluştururken genelde yapılan hatalardan dolayı saldırganların ilk olarak denedikleri parolalar vardır. Bu nedenle parola oluştururken aşağıdaki önerileri de dikkate almak gerekir.

– Kişisel bilgiler gibi kolay tahmin edilebilecek bilgiler parola olarak kullanılmamalıdır. (Örneğin doğum tarihiniz, çocuğunuzun adı, soyadınız, …. gibi)

– Sözlükte bulunabilen kelimeler parola olarak kullanılmamalıdır.

– Çoğu kişinin kullanabildiği aynı veya çok benzer yöntem ile geliştirilmiş parolalar kullanılmamalıdır.