Instagram'a damga vuran 20 çıplak ünlü

Ünlü pop star Pink, çıplak poz veren ünlüler hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Açıklamalarında bu fotoğrafların kadının özgürlüğü adına kişiye hiçbir saygınlık kazandırmadığını savunan 38 yaşındaki şarkıcı, "Bunun gücü ya da feminizm ile alakası yok. Kimse buna saygı göstermiyor. "İnsanlar bunlara özenebilir, sizi kıskanabilir veya sadece sizinle cinsel anlamda birlikte olmak isteyebilirler. Ama size saygı göstermezler" dedi.

Bakalım bu sözlere çıplak pozlarıyla gündem olan ünlüler ne diyecek! İşte çıplak poz veren ünlü isimler