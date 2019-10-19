Instagram'da birbirlerine girdiler!

Demet Akalın ile Özlem Ada Şahin’in saat kavgası

Demet Akalın, Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'e saat hediye etti. Şahin çifti, iddialara göre saati satmak istedi. Akalın, bunu duyunca küplere bindi. İkili, yaşananların ardından Instagram'da birbirine girdi.

İddialara göre, Demet Akalın, Özlem Ada Şahin’e saat hediye etmiş, Berkay ile Özlem Ada Şahin de hediye aldıkları saati mağazaya götürüp satmak istemiş, bunun üzerine de mağaza yetkilisi Demet Akalın’a ulaşmış, Berkay ve Özlem Ada Şahin çiftinin saati satmak istediğini söylemişti.

Bu olay üzere Demet Akalın, bir zamanlar yakın olduğu Berkay’a küstü.

Özlem Ada Şahin, saati satmadıklarını, bileğine büyük geldiği için değiştirmek istediklerini söyledi. Demet Akalın ise Instagram’dan bir yorum yaptı ve “Özlem, seninle hiç konuşmadık ki! Kapat gitsin” yazdı.

Özlem Ada Şahin, bunun üzerine Berkay’ın Demet Akalın ile konuştuğuna, Akalın’ın da değişim konusuna izin verdiğine yönelik bir mesaj yazdı. Akalın, bu mesaj üzerine sinirlendi ve diyalog şöyle devam etti: