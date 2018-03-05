En çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından olan Instagram'da büyük açık ortaya çıktı. Masaüstü uygulamasındaki açıkla ilgili detaylar haberimizde.

Milyonlarca kişi tarafından kullanılan Instagram büyük bir açıkla karşı karşıya. Daha önce telefondaki uygulamasında direkt mesajda alınan ekran görüntüsü için bildirim gönderme özelliği gelmişti. karşı taraf gelen fotoğrafın ekran görüntüsünü aldığında mesajı atana "Ekran görüntüsü" yazısıyla uyarı veriyordu. Ancak bu özellik Instagram'ın masaüstü uyuglamasına gelmemiş görünüyor.

Internet Explorer ile indirilen Instagram masaüstü uygulamasında direkt mesajla gelen fotoğrafın ekran görüntüsü alındığında karşı tarafa herhangi bir bildirim gitmiyor. Bu da stalkerlar için "iyi haber" anlamına geliyor.

Instagram bakalım bu açık için ne gibi bir önlem alacak.