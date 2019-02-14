Instagram'da büyük hata!

Instagram'da geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir sorun, birçok ünlü ismin takipçi kaybı yaşamasına neden oldu.

Dünyanın bir numaralı fotoğraf paylaşma platformu Instagram, beklenmedik bir sorunla gündeme geldi. Milyonlarca takipçiye sahip birçok hesap bir anda takipçi kaybı yaşadı. Selena Gomez, Ariana Grande gibi ünlü isimlerde de görülen hata için harekete geçildi.

Konuyla ilgili Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Instagram, sorunun farkında olduklarını ve en kısa süre içerisinde çözeceklerini dile getirdi. Hata sadece yüksek takipçili hesaplarda gözlenmiyor, daha az takipçisi olan kullanıcılar da bu sorunu yaşıyor.

Sosyal medya fenomeni James Charles'ın Twitter üzerinden yaptığı açıklamada yarım milyon takipçisinin kaybolduğunu açıkladı. Ortaya çıkan sorunun sahte takipçili hesapları tespit etmek için yapıldığı konusunda iddiaların bulunduğunu belirtelim.