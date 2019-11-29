Instagram’da erişim sorunu!
Instagram’da akış yenilenemiyor! Instagram çöktü mü?
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Son birkaç ay içinde defalarca çöken ve erişim sorunu yaşanan Instagram’da bir erişim sorunu daha yaşanıyor. Kullanıcılar hikaye paylaşmak, anasayfa akışını yenilemek, fotoğraf yüklemek gibi işlemleri yapamıyor. Konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Instagram’da kullanıcılar erişim sorunu yaşıyor. Uygulamada hikaye yüklenemiyor , akış yenilenemiyor, arama bölümüne gelindiğinde ya da kullanıcı profiline girildiğinde hata ile karşılaşılıyor. Milyonlarca kullanıcı son zamanlarda sosyal medya devinin bu kadar çok erişim sorunu yaşamasına isyan etti.
Kullanıcılar “Akış yenilenemedi” uyarısı ile karşılaşıyor.
Etiketler : Instagram, erişim sorunu
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