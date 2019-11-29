Instagram’da erişim sorunu!

Son birkaç ay içinde defalarca çöken ve erişim sorunu yaşanan Instagram’da bir erişim sorunu daha yaşanıyor. Kullanıcılar hikaye paylaşmak, anasayfa akışını yenilemek, fotoğraf yüklemek gibi işlemleri yapamıyor. Konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.