Instagram'da yeni dönem!

Instagram'ın güncellenen uygulama paketinde görüntülü ve sesli arama özellikleriyle alakalı dosyalara rastlandı

Geçtiğimiz ay ortaya çıkan söylentiler, görsel odaklı sosyal paylaşım platformu Instagram’ın video ve sesli arama özellikleri üzerinde çalıştığı yönündeydi. Instagram ve Instagram Direct için hazırlanan yeni Android uygulamalarında, bu özelliklere dair izlere rastlandı.

Uygulama paketini (APK) inceleyen bağımsız geliştiriciler, sesli ve videolu arama özellikleriyle alakalı ‘call.png’, ‘video_call.png’ ve ‘action_call.png’ isimli görsel dosyalara rastladı.

Geçtiğimiz ay ortaya çıkan söylentiler, görsel odaklı sosyal paylaşım platformu Instagram’ın video ve sesli arama özellikleri üzerinde çalıştığı yönündeydi. Instagram ve Instagram Direct için hazırlanan yeni Android uygulamalarında, bu özelliklere dair izlere rastlandı.