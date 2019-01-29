Instagram’da yeni güncellemeyle bu ayar önem kazandı

Instagram'a gelen güncelleme bazı cihazlarda uygulamanın dilinin değişmesine yol açtı. Instagram'da çeşitli sebeplerle farklı bir dile geçiş yaptıysanız dili nasıl değiştireceğinize dair ayrıntıları haberimide yer alıyor. Instragram dil değiştirme nasıl yapılır? İşte Instagram'da dil değiştirme adımları...

Instagram’da dil değiştirme adımları merak ediliyor. Instagram’da programın farklı bir dile geçmesi sebebiyle dili değiştirmek isteyenler Instagram’da nasıl dil değiştirilir sorusuna cevap arıyor. İşte Instagram dil değiştirme adımları…

INSTAGRAM’DA DİL DEĞİŞTİRME AYARLARI NEREDE?

iPhone iOS Instagram Dil Ayarları iPhone ya da iPad cihazlarda dil ayarlarını değiştirmek: Ayarlar bölümüne giriş yapıp Genel > Uluslararası > Dil seçeneğinden istediğiniz dil’i seçebilirsiniz.

Android Instagram Dil Ayarları Android cihazlarda dil ayarlarını değiştirmek: Telefondan Ayarlar bölümünü açıp Dil ve Giriş > Dil seçeneği ile dil ayarlarını yapabilirsiniz.

INSTAGRAM’DA DİL NASIL DEĞİŞİRİLİR?

Instagram Dil Ayarları işleminin nasıl gerçekleştirileceği konusunda rehber yazıları için yönlendirme yapıldı. Kısacası uygulama tarafından da yeni dilleri kullanmak isteyen kullanıcılara yapılacak ayarlar hatırlatılmış oldu. Instagram ingilizce oldu Türkçe yapmak için Instagram dil ayarını nereden değiştiririm? Android iphone telefonda dil ayarları nasıl yapılır? Hesap dil değiştirme. Türkçe nasıl çevirilir? sorularının cevapları şu şekilde…

Öncelikle Instagram Dil Ayarları kısmına girebilmek için Instagram profilinize girmeniz gerek.

Ardından ise ayarlar kısmına girmeniz gerekiyor.

Ayarlar menüsünden alt kısmına inmeniz ve ardından da “Dil” kısmına tıklamanız gerekiyor.

Son olarak seçmek istediğiniz dilli işaretlemeniz ve ayarları kaydetmeniz yeterli.

Şu an için desteklenen diller ise şöyle sıralanabilir: (Instagram tarafından açıklanan liste)

Danca / Nederlands

Farsça /

Fince / Suomi

Fransızca / Français

Almanca / Deutsch

Yunanca /

İbranice /

Macarca / Magyar (Sadece Android)

Endonezce / Bahasa Indonesia

İtalyanca / Italiano

Japonca /

Korece /

Malayca / Bahasa Melayu

Norveççe / Norsk

Lehçe / Polski

Afrikanca / Afrikaans

Arapça

Bulgarca / Български (sadece Android)

Kanada Fransızcası / Français (Kanada) (sadece Android)

Çince /

Hırvatça / Hrvatski

Çekçe / Český

Danca / Dansk

Geleneksel Çince – Hong Kong /

Türkçe

Ukraynaca /

Vietnamca /

Portekizce / Português

Rumence / Română

Rusça /

Slovakça / Slovenčina

İspanyolca / Español

İsveççe / Svenska

Tagalog / Filipino

Tayca /