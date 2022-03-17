Instagram'dan tanışıp gitti! Ölümcül işkence

Instagram'dan tanıştığı genç kadının evine giden adama ölümcül işkence! Canlı yayınladı

New York’ta yaşanan bir kaçırma vakasının detayları duyanları dehşete düşürdü. İnternet üzerinden görüştüğü kadının evine giden 24 yaşındaki adam, hayatının en zor saatlerini yaşadı.

Derleyen: Oğuzcan Atış / Milliyet.com.tr – ABD'de geçtiğimiz aylarda yaşanan olay kan dondurdu. İnternetten tanıştığı 22 yaşındaki Valerie Rosario’nun daveti üzerine genç kadının evine giden 24 yaşındaki adam, evde kendini bekleyen üç adamla karşılaştı. 24 yaşındaki talihsiz adam saatlerce işkenceye maruz kaldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanık, bıçak ve kırbaç izleri olan adam, 1 gün sonra polis tarafından bir minibüsün arkasında hayatını kaybetmek üzereyken bulundu. New York'un Manhattan şehrinde yaşanan kan dondurucu olayın ardından yetkililer harekete geçti ve zanlılar gözaltına alınarak mahkemeye çıkarıldı. Savcıların olaya ilişkin hazırladığı iddianamedeki detaylar ise kan donduracak cinsten.

Savcılar, 22 yaşındaki Valerie Rosario’nun, genç adamla Instagram üzerinden temas kurduğunu ve adamı evine davet ettiğini belirledi. İddianameye göre 7 Şubat günü gece 01.00’de Rosario’nun evine giden adamı karşılayan 3 erkek, yaklaşık 24 saat boyunca talihsiz adama türlü işkenceler yaptı.

İddiaya göre Rosario ve suç ortakları kurbanı soyduktan sonra bir süre onu kırbaçlayarak işkence etti. Daha sonra talihsiz adamı evin banyosuna götüren zanlılar, burada da adamın üzerine yanıcı maddeler dökerek işkenceye devam etti. Vücudunun çeşitli yerlerinde derin yaralar tespit edilen kurbana yapılan işkence sırasında bıçak gibi kesici cisimlerin de kullanıldığı belirtiliyor.

İŞKENCE SIRASINDA AİLESİNİ ARAYIP PARA İSTEDİLER

Bölge Savcı Yardımcısı Andrew Kluger, Rosario'nun geçen perşembe günü görülen Manhattan Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmasında, birkaç saatlik işkencenin ardından kurbanın farklı bir yere taşındığının belirlendiğini söyledi.

Olayı konu alan şikayetin detayları da mahkemede paylaşıldı. Buna göre 24 yaşındaki kurbana işkence yapıldığı sırada talihsiz adamın ailesi görüntülü olarak arandı ve 100 bin dolar fidye istendi. Aile, maskeli saldırganların genç adama bıçakla işkence etmesini canlı olarak izledi. Saldırganlar paranın verilmemesi durumunda aileye kardeşlerinin öleceğini söyledi. Yüzünde, vücudunda, sırtında ve bacaklarında birden fazla yanık ve bıçak yarası bulunan kurbanın hastanedeki tedavisi sürüyor. Kluger, kurbanın bir minibüsün arkasında bilinci kapalı halde bulunduğunu belirtirken, ağzının bantla kapatıldığını ve vücudunun da bir battaniyeye sarılı olduğu söyledi. Savcı, “Kurban ilk bulunduğunda çok zor nefes alıyordu” dedi.

Mahkeme belgelerine göre polis memurları, suç ortağı olduğu iddia edilen Javier Vargas'ı da bir minibüste üzerinde bıçak bulunurken yakalandı.

HAKİM KEFALETLE SERBEST BIRAKMAYI REDDETTİ

Kluger, Valerie Rosario'nun adam kaçırmakla suçlandığını ve kurbana 24 saat işkence yaptığını belirtirken, Hakim Soma Syed ise suçun ciddiyeti nedeniyle Rosario'nun tutuklanması gerektiğine karar verdi. Zanlının avukatı ise yaptığı açıklamada, Rosario’nun kendisine yöneltilen tüm iddiaları reddettiğini söyledi.

Valerie Rosario'nun avukatı, müvekkilinin bir dişçide tam zamanlı olarak çalıştığını, annesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşadığını söyledi ve kadının serbest bırakılmasını talep etti. Genç kadın önümüzdeki günlerde jüri karşısına çıkacak.

PUTİN'E 'PSİKOPAT' DİYEN MODELİN CESEDİ BULUNDU

Öte yandan geçtiğimiz yıl Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e “Psikopat” diyerek sosyal medya hesabından eleştiriler yönelten Rus model Gretta Vedler’in cesedi, ormanlık alanda bir bavulun içinde bulundu. Vedler’in cansız bedeninin 1 yıla yakın süredir bavulun içinde olduğu tahmin ediliyor. Cinayeti genç modelin eski erkek arkadaşı Dmitry Korovin üstlendi. Katil, cinayetin ortaya çıkmaması için Vedler’in sosyal medya hesabından 1 yıl boyunca paylaşımlar yapmaya devam ettiğini itiraf etti.

Mahkeme karşısına çıkan Korovin, cinayeti maddi nedenlerle çıkan bir kavga sonucunda işlediğini itiraf etti. “Kıskanç” olarak tanımlanan katil zanlısının, cinayeti işledikten sonra Vedler’in cesedini bir bavula koyarak Rusya’nın Lipetsk şehri yakınlarındaki ormana götürdüğü açıklandı. Gretta Vedler, model olmasının yanı sıra zaman zaman yaptığı siyasi yorumlarla gündeme geliyordu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in çocukluğunda yaşadığı travmaların sonucunda kendini savunamadığını söyleyen Vedler, Putin’in güçlü olmayan fiziği nedeniyle KGB’ye katıldığını düşündüğünü belirten paylaşımlar yapmıştı. Vedler, Putin’in psikopat ve sosyopat olduğunu düşündüğünü belirtmişti. Genç modelin Putin ile ilgili paylaşımlarının cinayetle bir bağlantısının bulunmadığı, maddi sebepler sonucu çıkan bir kavga sonucunda cinayete kurban gittiği açıklandı.

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