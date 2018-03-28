İNTERNET KAFEYİ DE SOYDU!

Ülkede 18 gündür turist vizesi ile kalan ve kaldığı pansiyonda hırsızlık yaptıktan sonar ülkeden çıkış yapmak isterken tutuklanan Ertuğrul Temizel’in başka suçu ortaya çıktı

Devrim DEMİR

Türkiye’den turist olarak gelen ve kaldığı pansiyonda hırsızlık yapan zanlı Ertuğrul Temizel tutuklanmasının ardından bir internet kafeden de bilgisayar çaldığı ortaya çıktı.

Ülkeden çıkış yapmak isterken 23 Mart tarihinde tutuklanan Temizel, dün ek tutukluluk talebi ile yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, soruşturmanın tamamlanabilmesi için zanlının soruşturma maksatlı 3 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Çaldığı cep telefonunu sattı

Mahkemede ifade veren Polis Memuru Hatice Sayar Çetin olayla ilgili bulguları aktardı.

Çetin, zanlı Ertuğrul Temizel’in 9 Mart tarihinde turist olarak geldiğini ve Lefkoşa’da faaliyet gösteren Başkent Pansiyona yerleştiğini mahkemeye aktardı.

Polis, zanlının söz konusu pansiyonda kaldığı sırada 15 Mart tarihinde saat 11.00 raddelerinde kabul yeri bölümündeki kayıt defteri arasında bulunan ve işletmeci Nazan Seher Türkpençesi isimli şahsa ait olan 700 TL değerindeki General Mobile marka cep telefonunu çalarak, Lefkoşa’da Fikret Telefon isimli işyerine sattığının tespit edildiğini belirtti.

Çetin, zanlının 23 Mart tarihinde Ercan Havaalanından çıkış yapmak isterken tespit edilerek tutuklandığını ve akabinde gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini mahkemeye aktardı.

Soruşturma genişletildi

Polis memuru Çetin, zanlı aleyhine alınan 3 günlük tutukluluk süresinde, 27 Mart tarihinde şubeye gelen Mahmut Başarır işletmecisi olduğu İnternet Cafe içerisinden zanlının 22 Mart saat 17.30 raddelerinde 1 adet bilgisayar kasası çaldığı yönünde şikâyette bulunduğunu belirtti.

Polis, yapılan şikâyet üzerine soruşturmanın genişlediğini belirterek zanlının tahkikatın salimen yürütüle bilmesi için 3 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Havadis