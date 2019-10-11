İNTERNET VE TELEFON KESİNTİSİ OLACAK!
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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, fiber optik kablo üzerinde yapılacak yenileme çalışmasından dolayı yarın bazı bölgelerde telefon santrallarından hizmet alan abonelerin internet ve telefon hizmetlerinde kesinti olacağını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 08.00-12.00 arasında gerçekleşecek kesintiden, Ercan Hava Alanı, Değirmenlik, Yeniceköy, Balıkesir, Paşaköy ve Kırıkkale etkilenecek.
Etiketler : Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, fiber optik kablo, yenileme, kesinti
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