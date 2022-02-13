İnterneti yasaklayan ailesini katleden çocuk, günlerce cesetleriyle aynı evde yaşamış

İspanya'da okulda performansı düşük olduğu için ailesi tarafından internete erişimi engellenen 15 yaşındaki çocuk bu duruma öfkelenip, annesini babasını ve erkek kardeşini pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Cansız bedenlerle 3 gün boyunca aynı evde yaşayan çocuğun, durumu akrabalarına itiraf ettiği öğrenildi.

İspanya'nın güneydoğusundaki Elche şehrinde yaşayan 15 yaşındaki bir çocuk, ailesiyle internet nedeniyle tartıştıktan sonra anne babasını ve küçük erkek kardeşini öldürdüğünü itiraf etti. Cinayet haberi, İspanya'da şok etkisi yarattı.

OKULDA DÜŞÜK NOT ALDIĞI İÇİN İNTERNETİ YASAKLAMIŞLAR

Polis, üç kişinin öldürülmesiyle suçlanan ve adı açıklanmayan çocuğun cuma günü tutuklandığını doğruladı. İspanyol basınına göre tartışma, çocuğun okulda aldığı düşük notların ardından yaşandı. Yerel basına göre çocuğun annesi, okuldaki düşük performansı ve ev işlerine yardım etmeyi reddetmesinin sonucunda ceza olarak oğlunun internet erişimini kesti. Çocuk pompalı tüfekle annesini öldürdü, ardından eve gelen ve olayı gören babasını ve 10 yaşındaki erkek kardeşini aynı silahla katletti.

CESETLERLE 3 GÜN AYNI EVDE KALMIŞ

Ailesinin cansız bedenleriyle üç gün aynı evde kalan çocuk, aileden haber alamayınca endişelenen akrabalarına yaptıklarını itiraf etti. Polisin tutuklamasının ardından çocuk, gözaltında tutulduğu Elche Polis Karakolu'nda üç kişiyi öldürdüğünü resmen itiraf etti

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