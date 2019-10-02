İNTİHAR MI KAZA MI?

Halkın Sesi'nde yer alan habere göre; Alayköy – Türkeli anayolundaki trafik kazasında hayatını kaybeden 35 yaşındaki Sedef Sevgi Derin için annesi isyan etti. Acılı anne Emine Baysal “Benim kızımı can parçamı öldürdüler, kimseyi aramasın diye telefonu elinden aldılar” dedi



Alayköy – Türkeli anayolu üzerinde önceki gün öğleden sonra meydana gelen trafik kazasında, hayatını kaybeden 35 yaşındaki Sedef Sevgi Derin, dün Lefkoşa İsmail Safa Camii’nde kılınan ikindi namazına müteakip Lefkoşa mezarlığında toprağa verildi. Derin yönetimindeki NG 765 plakalı araç, aşırı sürat ve dikkatsizlik nedeniyle yolun solundan çıkarak ağaca çarpmıştı. Yaralı olarak, yoldan geçen vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılan Derin, ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılmış ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamamıştı.





Sedef Sevgi Derin bu araçla kaza yapmıştı. Kazanın ardından aracın hız göstergesinin 190’a takılı kaldığı ortaya çıktı Kazanın ardından, genç kadının kullanımında olan aracın hız göstergesi 190’a takılı kaldığı ortaya çıktı. Öte yandan Alayköy Türkeli yolunda önceki gün yaşanan kazada hayatını kaybeden 35 yaşındaki Sedef Sevgi Derin'in annesi Emine Baysal sosyal medyadan isyan etti. Anne Baysal, "Bana başsağlığı dilemeyin. Adaleti sağlayın" dedi. Baysal paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Benim kızımı can parçamı öldürdüler kimseyi aramasın diye telefonu elinden aldılar. Öldürdüler. Başsağlığı dilemeyin adalet istiyorum. Kızımı Derin ailesi öldürdü, bebekleri öksüz kaldı. Bütün delilleri yok ettiler. Bildiği halde Alayköy polis ciddiye almadı. Lefkoşa sosyal hizmetlere korktuğu için anlatamıyor dedim. Polis gazeteci gelmemiş, korkudan şikayetçi olmamasını dikkate almadılar. Sosyal hizmetler aileye şiddet bürosu 183 155 dahası yetkili merciler korumadılar bebeğimi öldürdüler.





ŞİDDET Mİ GÖRÜYORDU?

Anne Emine Baysal sosyal medyada yaptığı paylaşımında kızı Sedef Sevgi Derin'in şiddet gördüğünü ve Alayköy karakolu ile Bakanlığın durumu bildiğini iddia etti.

EV ARIYORDU

Haber Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi ise dün sabah canlı yayında yaptığı açıklamalarda Sedef Sevgi Derin'in kaza sabahı şiddet gördüğünü ve Lefkoşa'da ev aradığının bilindiğini anlattı. Ekmekçi paylaşımında şöyle yazdı: “Bir kadın hayatını kaybetti kazada... Aşırı sürat, bomboş bir yol, tek ağaç... O ağaca çarptı araba. Polislere göre, "İntihar gibi kaza..." Ve ölen kadının annesi isyan ediyor: "Bana başsağlığı dilemeyin. Adaleti sağlayın. Alayköy Karakolu ve Bakanlığı aile içi şiddet birimi gerçekleri biliyor..." Bir başkası, sabah kadının şiddet gördüğünü ve Lefkoşa'da ev aradığını söyledi. Bir cenaze var. Ne yapacağız? Bu olgulara kulak tıkayacağız? Yoksa derinlemesine bir araştırma yapılacak mı?”



Sedef Sevgi Derin dün Lefkoşa’da toprağa verildi



