İntiharın Detayları Ortaya Çıktı...

ABD’de sosyeteyi sarsan Deniz Badrutt intiharının altından, umutsuz aşk ve iflasa sürüklenen bir hayat hikayesi çıktı.

ABD’de sosyeteyi sarsan Deniz Badrutt intiharının altından, umutsuz aşk ve iflasa sürüklenen bir hayat hikayesi çıktı.

Yıllar önce St. Moritz'deki ünlü Badrutt Palace Hotel'in sahibi Johannes Badrutt ile evlenip İsviçre'ye gelin giden sosyetenin ünlü ismi Deniz Badrutt ile ilgili üzücü haberler geldi.

Badrutt, Miami'deki evinin balkonundan atlayarak intihar etti.

Deniz Badrutt'un ilginç hayat hikayesini, yakın arkadaşları anlattı.

Bardut, Almanya'da yaşayan gurbetçi bir Türk ailesinin kızı olarak dünyaya geldi.

Tatilini sürekli Türkiye'de geçiren Badrutt, ünlü bir ailenin oğluna aşık oldu.

Fakat, bu aşktan umduğunu bulamadı.

Yakışıklı genç, Deniz'le evlenmedi.

Genç kız o yüzden intihara bile teşebbüs etti.

Ardından Türkiye'den ayrıldı.

Dünyaca ünlü turizmci Johannes Badrutt ile evlendi.

Şu anda 16 yaşında Andrea adlı bir oğlu olan Badrutt, son yıllarda kocasıyla şiddetli geçimsizlik yaşadı.

Kendini içkiye verdi.

Boşanma aşamasına geldi.

Kocası terk etti.

Mahkeme kararına rağmen kocasını rahatsız edince, birkaç gün hapse gönderildi.

Hem para sıkıntısı çeken, hem de evlilikte umduğunu bulamayan bir zamanlar jet sosyetenin ünlü isimleri arasındaki Badrutt, Miami'deki evinin balkonundan atlayarak hayatına son verdi.

Geçen yıl yaz tatilinde Bodrum'a gelen ve zayıf haliyle dikkat çeken Badrutt'un boynunda yanıklar olduğu görüldü.

Badrutt'un bu yanıkların "Mutfakta yemek yaparken" olduğunu söylediği öğrenildi.

50'sinde canına kıyan Badrutt'un cenazesinin İstanbul'da toprağa verileceği belirtildi..