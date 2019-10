iOS 13.1.2 güncellemesi yayınlandı! İşte yenilikler...

Apple, dün akşam saatlerinde Apple Watch'ları için watchOS 6.0.1 güncellemesini yayınlarken, beraberinde iOS 13.1.2 güncellemesini yayınlamayı ihmal etmedi. Şu sıra oldukça sık güncelleme yayınlayan Apple, bu sürüm ile yeni neler getiriyor?

Apple, iOS 13'ün yayınlanmasıyla birlikte kullanıcılardan gelen geri bildirimler doğrultusunda teknik sorunları çözüyor, iyileştirmelerini sürdürüyor. Bu kapsamda iOS 13'ün yayınlanmasının üzerinden çok geçmeden (sadece iki hafta) iki güncelleme yayınlayan şirket, dün akşam yayınladığı iOS 13.1.2 güncellemesiyle sayıyı üçe çıkardı. Peki bu sıklıkla gelen güncelleme sonrasında iPhone kullanıcıları için neler değişecek?

Haberin başında da bahsettiğimiz üzere yayınlanan güncelleme ağırlıklı olarak teknik sorunları çözmeye yönelik kullanıcılara sunulmuş durumda. Bu sorunlardan biri de kullanıcıların fazlasıyla şikayetçi olduğu pil sorunuydu. Yeni güncelleme ile iCloud yedeklemesi bittikten sonra ilerleme çubuğunun gösterilmeye devam edildiği sorun ortadan kaldırılıyor. Ek olarak bazı cihazlarda el feneri ve kameranın çalışmamasına neden olan sorunlar giderildi.

Ekran kalibrasyon verilerinin silinmesine neden olan hatayı ortadan kaldıran güncelleme, Bluetooth bağlantısının kesilmesi ve Kısayollar uygulamasının HomePod’dan çalıştırılamaması gibi sorunları gideriyor.

Peki güncellemeyi kimler indirebiliyor?

Güncelleme, iPhone X, iphone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE ve 7. jenerasyoniPod touch modelleri için yayınlanmış durumda.