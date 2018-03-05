İPHONE KULLANANLAR DİKKAT! O E-POSTAYI SAKIN AMA SAKIN AÇMAYIN!

Hackerların hedefi bu defa iPhone kullanıcıları oldu! Youtube aboneliği mesajına dikkat

Hacker'ların hedefi bu defa Apple kullanıcıları oldu. Birçok iPhone ve Mac kullanıcısına gönderilen Apple imzalı sahte e-postalarda YouTube’un reklamsız sürümünü bir ay boyunca ücretsiz kullandığı ve artık aylık 144 dolar ödemesi gerektiği söyleniyor ve kişi kredi kartı bilgilerini girdiğinde hacker'lar hedeflerine ulaşmış oluyor. Şirket siber saldırılar sonrası kullanıcılarına yeni bir korunma rehberi yayınladı.

iPhone ve Mac kullanıcıları yeni bir siber dolandırıcılık tehlikesiyle karşı karşıya.

Birçok iPhone ve Mac kullanıcısına gönderilen Apple imzalı sahte e-postalar ile yeni bir Phishing (Oltalama) saldırısı ile karşı karşıya.

TUZAĞA DÜŞTÜLER

Bu yeni bir yöntem değil ancak e-postanın Apple’ın online mağzası Apple Store’dan gelmiş gibi görünmesi dünya çapında pek çok kullanıcıyı tuzağa düşürdü.

YOUTUBE ABONELİĞİ MESAJLARINA DİKKAT

Apple Store'dan gelen resmi bir mesaj gibi görünen e-postada, kullanıcının YouTube Red aylık aboneliğinin güncellendiği belirtiliyor.

Mesajda YouTube'un reklamsız sürümünü bir ay boyunca ücretsiz kullandığı ve artık aylık 144 dolar ödemesi gerektiği söyleniyor ve kişi kredi kartı bilgilerini girdiğinde hacker’lar hedeflerine ulaşmış oluyor.

KORUMA REHBERİ YAYINLANDI

Apple imzalı sahte e-postalar sonrasında şirket kullanıcılarına yeni bir korunma rehberi yayınladı. Söz konusu saldırıdan kaç kullanıcının zarar gördüğüne dair resmi bir açıklama ise şu an için yapılmadı.