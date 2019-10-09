IRAKLI VE TÜRKİYELİ ÖĞRENCİLER BİRBİRİNE GİRDİ!

Halkın Sesi2nden Evrim Kamalı'nın haberine göre; Lefkoşa'da sabaha yakın aralarında kadınların da olduğu Iraklı ve Türkiyeli öğrenciler alkol tesiri altındayken birbirlerine girdi. Olayla ilgili 13 genç tutuklandı.

Ülkemize öğrenci olarak bulunan Iraklı ve Türkiyeli gençler, Lefkoşa'da sabaha yakın yumruk yumruğa birbirlerine girdi. Zanlılar Mazin Sardartawfeep Mamudı, Ali İmad Bakır, Hasan Ismael Mussa, Reben Abdullah Ramadhan, Özlem Akyüz, Irem Altın ve Büşra Erçevik, Mehmet Engül, Mustafa Hakkı Avcı, Mehmet Burak Altun, Mert Kaan Avcı, Ramazan Öktem ve Abdurrahman Menek tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.





Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Gültekin Sancar, olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlıların, Kanunsuz topluluk, kavga ve rahatsızlık suçlarından methaldar olduklarını belirtti. Polis, 08 Ekim 2019 tarihinde saat 04.40 raddelerinde Lefkoşa'da, Mehmet Akif Caddesi üzerinde, 22 yaşındaki Iraklı öğrenci Mazin Sardartawfeep Mamudı, 20 yaşındaki Iraklı öğrenci Ali İmad Bakır, 24 yaşındaki Iraklı öğrenci Hasan Ismael Mussa, 26 yaşındaki Iraklı öğrenci Reben Abdullah Ramadhan, 21 yaşındaki Türkiyeli öğrenci Özlem Akyüz, 19 yaşındaki Türkiyeli öğrenci İrem Altın ve 22 yaşındaki Türkiyeli öğrenci Büşra Erçevik bir taraf olup, 23 yaşındaki Türkiyeli öğrenci Mehmet Engül, 23 yaşındaki Türkiyeli öğrenci Mustafa Hakkı Avcı, 24 yaşındaki Türkiyeli öğrenci Mehmet Burak Altun, Mert Kaan Avcı, Ramazan Öktem ve Abdurrahman Menek bir taraf olup, alkol tesiri altındayken henüz tespit edilemeyen bir sebeple çıkan sözlü tartışma esnasında birbirlerinin muhtelif yerlerine vurmak sureti ile bir kavgada yer aldıklarını belirtti.





Polis, aynı gün zanlılar Mazin Sardar Tawfeep Mamudı, Ali imad Bakır, Hasan Ismael Muss, Reben Abdullah Ramadhan, Özlem Akyüz, Irem Altın ve Büşra Erçevık, Mehmet Engül Mustafa Hakkı Avcı, Burak Altun, Mert Kaan Avcıl, Ramazan Öktem’in tutuklandıklarını anlattı. Polis, Menek Abdurrahman, Mehmet Burak Altun, Ali Imad Bakir, Hasan Ismael Mussa ve Reben Abdullah Ramadhan’ın meseleyle ilgili gönüllü ifade verdiklerini belirtti. Polis, gönüllü ifadelerin teyit tekzibinin yapılmaya başlandığını ve devam ettiğini ayrıca meseleyle ilgili incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu söyleyerek, zanlıların soruşturma maksatları için 3 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.





