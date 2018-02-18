İran'da düşen yolcu uçağından kötü haber geldi

İran Acil Durum Merkezi, düşen yolcu uçağındaki 66 kişinin hepsinin öldüğünü açıkladı.

İran Acil Durum Merkezi, bir uçağın içindeki 60 yolcusuyla birlikte, İsfahan'daki dağ kasabası Semirom yakınlarında düştüğünü bildirdi. Yarı resmi Fars haber ajansı, uçakta 6 kişilik de mürettebatın olduğunu ifade etti.

Açıklamasında "Uçakta biri çocuk 60 yolcu ve 6 mürettebat, toplam 66 kişi bulunuyordu" ifadesini kullanan İran'ın Aseman Havayolları şirketi, kazada hiç kimsenin kurtulmadığını duyurdu.

Çift motorlu ATR tipi yolcu uçağının yerel saatle 08.00’de başkent Tahran’dan Yasuc kentine hareket ettiği ancak uçağın 08.50 sularında radardan kaybolduğu ifade edildi.

Düşen uçağı arama çalışmaları devam ediyor

Acil Durum masası tarafından yapılan açıklamaya göre kar ve fırtına nedeniyle helikopterlerin bölgeye sevk edilemediği, dağlık bölgede düşen uçağın aranmasıyla ilgili zeminden yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi.

On yıllarca süren uluslararası yaptırımlar, İran'ın uçaklarının yenilenmemesine ve ülkedeki uçak kazalarının artmasına neden oldu. ABD, Rusya Federasyonu, Çin Halk Cumhuriyeti, Fransa ve İngiltere ile Almanya'dan oluşan P5 + 1 ülkeleriyle 2015'te nükleer anlaşma imzalayan İran, Airbus ve Boeing'den çok sayıda yolcu uçağı almak için anlaşmalar da yapmıştı.