İran'da Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağı düştü, kimse sağ kurtulamadı

İran'da Ukrayna Havayollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı kalkışından kısa süre sonra düştü. İran devlet televizyonunun haberine göre Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı kısa süre sonra teknik arıza nedeniyle düştü.

İRAN'DA KAHREDEN OLAY

Uçakta 180 yolcunun olduğu belirtildi. Tahran İmam Hümeyni Havalimanı Halka İlişkiler sorumlusu Ali Kashani uçağın Tahran'ın yaklaşık 60 km güneybatısındaki Parand yakınlarında düştüğünü açıkladı.

İran Devlet Televizyonu, Tahran'da düşen Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağında bulunan 170 yolcu ve 10 mürettebattan sağ kurtulan kimsenin olmadığı bildirildi. Boeing'den yapılan açıklamada, "İran'daki kazayla ilgili bütün bilgileri değerlendiriyoruz" denildi.

Kaynak: AA