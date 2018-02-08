İrem Derici hamile mi?

Ünlü şarkıcı İrem Derici'nin, Instagram hesabından yaptığı 'hamile' paylaşımı olay oldu. İrem Derici'ye takipçilerinden yorum yağdı.

İrem Derici takipçilerini trolledi. Klip çekiminden bir fotoğraf paylaşan İrem Derici, "Sen ne zaman hamile kaldın" yorumlarına maruz kaldı. Son olarak aşırı alkollü bir şekilde objektiflere takılan ve ortaya çıkan görüntülerden dolayı özür dileyen İrem Derici, konuşulmaya devam ediyor.

İrem Derici, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla takipçilerini trolledi. İrem Derici, karnına koyduğu yastıkla objektiflere poz verdi. Derici’nin takipçileri “Hamilelik çok yakışmış”, “Ne ara hamile kaldın” gibi yorumlarda bulundu.

İrem Derici yayınladığı fotoğrafa, "6 gün kaldı, hadi gel" notunu düştü.

İREM DERİCİ, DAHA ÖNCE DE “ÇOCUK İSTİYORUM” DEMİŞTİ

İrem Derici, kısa bir süre önce Twitter hesabına, “Pazar pazar çocuk istiyorum diye uyandım. 30 sonrası sendromu mudur acaba?” mesajını yazdı.