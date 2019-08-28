‘İrem Derici için ineklerimi sattım’

Şarkıcı İrem Derici, Harbiye'de oturduğu evin kapısına gelerek kendisini taciz eden hayranı E.K.'den (33) şikayetçi olmuştu. Şikayet sonrası tacizci gözaltına alınarak Çağlayan Adliyesi'ne getirildi. E.K. savcıya ifade verdikten sonra mahkemeye sevk edildi.

Cinsel taciz iddiasıyla hakim karşısına çıkan E.K., bekar olduğunu ve çiftçilik yaptığını söyledi. Şüpheli E.K.'nin, İrem Derici'nin evine 50 metreden fazla yaklaşması yasaklandı. Şüpheli, haftada bir gün karakola gidip imza atarak adli kontrol altında kalmak kaydıyla serbest bırakıldı.

İŞTE E.K.'NİN İFADESİ

Elinde bir buket çiçekle İrem Derici'nin kapısına dayanan E.K.'nin ifadesi şöyle:

"Kahramanmaraş'ta yaşıyorum, çiftçilikle uğraşıyorum. İrem Derici'yle tanışmak için köydeki ineklerimi satıp İstanbul'a geldim."